Marín: Los resultados avalan que C's "arrima el hombro" en Andalucía

Actualizado 21/12/2015 10:50:38 CET

Ve "imposible" apoyar un pacto puntual para investidura de Pedro Sánchez en el que esté Podemos

SEVILLA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente y portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, ha rechazado este lunes que la situación del país tras las elecciones de este domingo sea "ingobernable" y ha indicado que los resultados obtenidos en la región suponen un respaldo a su labor de oposición, "capaz de arrimar el hombro" en el Parlamento andaluz.

En una entrevista en Canal Sur, recogida por Europa Press, Marín ha defendido que el incremento del 65 por ciento de los votos recibidos por C's pone de manifiesto que "los andaluces han visto con buenos ojos que haya un partido en la oposición que, sin cambiar nada por un cargo o puestecito, sea capaz de arrimar el hombro".

"Eso lo han valorado positivamente, si no no habríamos subido ese 65 por ciento", ha incidido el portavoz de C's, que ha subrayado que la formación naranja ha pasado de 368.000 a 610.000 votos en Andalucía, donde ha recibido el 13,78 por ciento de los apoyos, "por encima de muchas comunidades y en la media nacional".

Esos datos llevan a Marín a afirmar que en su partido tienen que estar "muy satisfechos y muy contentos con el resultado" porque hay logrado "afianzar el proyecto de centro político en la región". Además, sobre las expectativas más altas que antes de las elecciones podría tener el partido, ha incidido que "la verdadera encuesta está en las urnas" y ha destacado que "tres millones y medio de españoles han confiado en un proyecto nuevo".

Al hilo de ello, ha dicho que no considera que hayan sido sus propuestas sobre violencia de género las que hayan hecho que las expectativas no se correspondan con los resultados finales y ha mantenido que "no ha habido nada en concreto" porque en Ciudadanos se ha hecho una campaña "limpia". Así, ha afeado los comportamientos "populistas" y de quienes han puesto "piedras en el camino" de Ciudadanos pero ha dicho que su formación continúa "mirando a los españoles a la cara".

Marín ha señalado que el Congreso que se conformará ahora será "muy plural", pero ha advertido de que España "no es ingobernable" sino "todo lo contrario". "Hay que gobernar desde el consenso y el diálogo", ha subrayado el líder de la formación naranja en Andalucía, para quien "empieza una nueva etapa de propuestas y planteamientos en la que no valen los ilusionismos ni las propuestas que sabíamos que no iban a funcionar".

RAJOY DEBE "MOVER FICHA"

A su juicio es el candidato del PP como lista más votada, Mariano Rajoy, el que ahora "debe mover ficha" y hablar con el resto "si quiere formar gobierno y sacar este país adelante". "Habrá que buscar nexos de unión y sumar y ahora veremos si el presidente que salga de estas nuevas elecciones es capaz de tener talante de diálogo y entender que las cosas no se pueden hacer como se venía haciendo", ha aseverado.

Así las cosas, ha dicho que no es descabellado pensar que Rajoy vuelva a ser presidente del Gobierno, como "podría serlo Pedro Sánchez, Albert Rivera o Pablo Iglesias". "Es una cuestión de que la lista más votada sea capaz de empezar a plantear reuniones con los diferentes líderes y a partir de ahí iremos viendo como van los acontecimientos", considera.

"IMPOSIBLE" APOYO CON PODEMOS

Preguntado por si apoyaría un pacto puntual para investir al candidato del PSOE, Pedro Sánchez, en el que esté Podemos, ha dicho que es algo "imposible" porque la formación de Pablo Iglesias "plantea cuestiones que nosotros no estamos dispuestos y que es el debate sobre la ruptura de este país".

"Podemos así lo defiende en Cataluña y no nos vamos a poner de acuerdo", ha dicho Marín que, no obstante, ha prometido una "oposición responsable y exigente" y que ha confiado en que "el resto de formaciones políticas de izquierda y de derecha derecha sean capaces de entender que desde el centro hay una mano tendida para resolver los problemas de los españoles". "Para lo demás que no cuenten con nosotros porque Ciudadanos no ha venido a romper nada", ha añadido.