Comisión Colegiada de IU Sevilla, "indignada" por suspensión de Lay, que afecta "de lleno a soberanía de IU"

La Comisión Colegiada de IU Sevilla ha manifestado su "tristeza e indignación" por la suspensión del PCA durante un año de militancia al coordinador provincial de IU, Manuel Lay, por participar en una candidatura "que obtuvo el 70 por ciento en una asamblea provincial, al no contar esta con el apoyo del Comité Provincial del PCA".

En este sentido, ha manifestado su apoyo a Lay como coordinador "legítimo" de IU Sevilla, elegido tras una asamblea provincial, y defiende su derecho, "compartido con todos los demás afiliados, a participar libre y democráticamente en todos los procesos que se produzcan en el seno de esta organización".

Según la resolución de esta comisión, aprobada el lunes, "más allá de las razones esgrimidas por el PCA como organización, incluida junto a otras organizaciones y personas en el proyecto común y plural que representa IU en la provincia", se muestra su "estupor" ante el hecho de que la sanción recaída sobre Lay está originada por actuaciones que ha llevado a cabo "en el ejercicio de sus derechos en el seno de IU, como afiliado a nuestra formación política". "Se trata, por tanto, de algo que afecta de lleno al proyecto de IU, a su soberanía, independencia, pluralidad y a su propia esencia democrática", advierte.

Considera que en IU "no puede haber miembros de primera y de segunda categoría y ningún colectivo perteneciente a la misma debe convertir a sus afiliados en militantes de segunda, al no permitirles participar libre y democráticamente en los procesos de IU so pena de expediente disciplinario". "Si convertimos IU en un lugar para el choque entre posiciones cerradas, estaremos propiciando una organización inútil políticamente, refractaria al diálogo y al debate políticos, es decir, la pura y simple desaparición de la misma", recalca.

La Comisión Colegiada de IU Sevilla apuesta por el "respeto a la pluralidad de posiciones políticas dentro de la izquierda, sin cortapisas ni amenazas ante cualquier paso que se dé en el uso de los derechos que asisten a cualquier persona afiliada". Deja claro que en IU "no sobra nadie" y la participación libre es condición "indispensable para el desarrollo de cualquier proyecto emancipador". "Los colectivos que han decidido integrarse en el presente proyecto han de ayudar a ello", agrega.

"Debemos tener en cuenta que el contingente humano más numeroso en la organización de IU Sevilla lo forman las personas no afiliadas a ningún partido y son éstas las que sufrirían en mayor grado las consecuencias de un tipo de funcionamiento basado en la consigna y el posicionamiento rígido. Estas personas necesitan que en IU haya un espacio real de diálogo que sirva para formar la opinión colectiva", afirma.

En su opinión, "conseguir la síntesis no solo programática, sino también en todos los órdenes de la actividad política, exige la defensa de las posiciones de cada cual, pero también flexibilidad para propiciar un espacio de encuentro para el conjunto de la militancia".