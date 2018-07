El consejero de Turismo apoya el impuesto propuesto por Espadas pero rechaza una tasa autonómica

Publicado 27/06/2018 12:30:46 CET

MÁLAGA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fernández, ha apoyado el impuesto directo a los turistas propuesto por el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, como "una herramienta de financiación más", pero ha rechazado una tasa turística autonómica.

Fernández ha abogado, durante su participación en el desayuno informativo de Europa Press Andalucía, en colaboración con la Fundación Cajasol, Heineken, Orange y laboratorios VIR, por modificar la Ley de Régimen Local para crear un impuesto "a los municipios que quieran y lo consideraran", siempre, según ha aclarado, que tuviera consenso con sus empresarios para crear esa figura impositiva.

Lo que sí ha dejado claro el consejero es que la Junta no pondrá en marcha "ninguna tasa turística" a nivel autonómico. "Ponerle a los andaluces una tasa por tener sus vacaciones en Andalucía no me parece lo más apropiado", ha agregado.

El titular andaluz de Turismo ha sostenido que este impuesto, esa autonomía fiscal a los ayuntamientos sí posibilitaría "una herramienta más de financiación". Es más, ha añadido que también permitiría "incrementar servicios que se dan a los vecinos para paliar posibles perjuicios y sería una buena herramienta para luchar contra la turismofobia".

El Gobierno local socialista es abiertamente "partidario" de imponer una figura impositiva directa a los turistas, abogando no por una tasa municipal, sino mejor por un "impuesto" como tal. Según Espadas, una normativa autonómica no sería conveniente porque cada ciudad andaluza afronta un escenario diferente respecto a este tipo de medidas fiscales, por lo que ha apostado por reformar la Ley estatal de Haciendas locales, para que los ayuntamientos gocen de la posibilidad de "crear un impuesto" de esta naturaleza sobre los turistas, si así lo deciden en el marco de su autonomía local".