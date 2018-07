Cs reclama a Espadas "valentía para garantizar que los taxistas puedan prestar servicio en el aeropuerto" de Sevilla

Publicado 17/06/2018 16:22:41 CET

SEVILLA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Sevilla, Javier Millán, ha reclamado este domingo al alcalde, Juan Espadas (PSOE), "valentía para garantizar que cualquier taxista pueda prestar servicio en el aeropuerto de la capital, como ocurre en cualquier otro aeropuerto como el de Málaga".

Desde Ciudadanos han reclamado la toma de medidas ante el problema en el aeropuerto "que afecta gravemente al orden público, a la seguridad y a la calidad del servicio, además de al turismo y a la imagen de la inmensa mayoría de taxistas honrados y de la ciudad en una de sus principales puertas de entrada", según ha informado el partido en una nota.

En este sentido, Millán se ha referido a la "mafia del taxi en el aeropuerto conocida por todos los sevillanos y consentida por distintos gobiernos del PSOE y del PP", recordando que "actualmente hay una macrocausa en el Juzgado Número 8 de Sevilla, con 32 taxistas investigados, todos de la Asociación Solidaridad del Taxi, que tiene secuestrada la parada de San Pablo", ante lo que ha pedido a Espadas que "no sea cómplice del grave problema mirando hacia otro lado".

"Llevamos tiempo reclamando soluciones, y es mentira que el Ayuntamiento no pueda hacer nada", ha señalado a la par que ha indicado que "esta misma semana hemos solicitado al alcalde socialista el cese de los órganos del Ayuntamiento de Filgueras, presidente de la Asociación Solidaridad del Taxi", imputado por pertenencia a organización criminal.

Así, la formación naranja ha insistido en que "el gobierno socialista no puede consentir que en Sevilla exista un monopolio que tenga tomada la parada de San Pablo, algo que no ocurre en cualquier otro aeropuerto, como el de Málaga sin ir más lejos, donde todos los taxistas pueden prestar el servicio, y no solo unos pocos".

"Llevamos años y años, con gobiernos de todos los colores, sin que nadie se atreva a dar una solución definitiva a este asunto" ha continuado el portavoz de Ciudadanos, insistiendo en que "el alcalde del PSOE actúe y garantice la libre prestación en el aeropuerto con el objetivo de que todos los profesionales puedan trabajar sin miedo, mejorar la calidad del servicio del taxi y poner fin a la mafia, que está afectando gravemente a la imagen de Sevilla".