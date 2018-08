Cs reclama "mejoras de acceso" al Castillo de Morón (Sevilla) y propone recuperar su ladera "como espacio cultural"

Publicado 28/08/2018 16:34:49 CET

MORÓN DE LA FRONTERA (SEVILLA), 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz y coordinador de la agrupación local de Ciudadanos (Cs) en Morón de la Frontera, Jesús Álvarez, ha alertado del "abandono al que está sometido el entorno del Castillo de Morón por parte del Ayuntamiento de la localidad" y ha reclamado al consistorio que realice "mejoras en su accesibilidad para que todos los vecinos de Morón puedan disfrutar de este histórico monumento y su ladera".

Álvarez ha realizado estas declaraciones después de realizar una visita al entorno del Castillo junto a miembros de la agrupación de Ciudadanos, donde ha lamentado que este Bien de Interés Cultural (BIC) "no pueda convertirse en parador nacional por el estado en el que se encuentra".

"Actualmente, el Ayuntamiento solo tiene habilitado un acceso al castillo mediante coches, entonces las personas mayores o quienes vayan andando no pueden ir, por no recordar que este acceso no siempre está abierto", ha explicado en un comunicado el portavoz local de Cs.

"Nuestra propuesta es que en las laderas se coloque una cubierta vegetal utilizando los viveros municipales y que sea accesible por todos los barrios de Morón, que se una de esa manera el Castillo con el pueblo", ha abundado.

De este modo, según Álvarez, "la ladera podría contar con una especie de merendero de materiales reciclados y para hacerlo más atractivo podría acoger actividades culturales y familiares como representaciones por grupo locales o excursiones para los niños vean ese castillo".

El portavoz ha finalizado recordando que hablan "de un emblema de la localidad, un vestigio de la historia del municipio y un símbolo del que los habitantes de Morón se sienten orgullosos", además de puntualizar que desde Ciudadanos "están dispuestos a poner en valor la categoría histórica del Castillo".