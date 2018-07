Sindicatos piden fechar la recuperación de derechos de empleados públicos

Actualizado 21/12/2015 17:07:24 CET

SEVILLA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CSIF, CCOO y UGT pedirán este martes a la Consejería de Hacienda y Administración Pública que establezca un calendario concreto para recuperar los derechos de los empleados, dentro de la reunión que este martes tienen lugar de la Mesa General de Función Pública.

La Consejería de Hacienda y Administración Pública y los sindicatos presentes en la Mesa General de Función Pública han aplazado al 22 de diciembre la celebración de dicha mesa, prevista para el jueves 17 de diciembre, y donde se abordará la recuperación de los derechos públicos, un aplazamiento que, según indicaron los sindicatos, venían motivado para evitar que pueda tacharse dicho encuentro de "electoralista", al coincidir con la recta final de la campaña de las elecciones generales.

Fuentes de CSIF-A han indicado a Europa Press que en el encuentro de este martes esperan que "de una vez por todas la Junta se decida a negociar y tenga voluntad efectiva de llegar a acuerdo y tomar una decisión rotunda", de manera que "los empleados públicos de la Junta sean tratados como el resto de empleados públicos de España, devolviéndole los derechos que se han ido recortando en los últimos años", algo que "venimos pidiendo de forma insistente".

Ha rechazado que la Junta "siga estando en situación inamovible, debe tener disposición a negociar y a llegar a acuerdo", por lo que CSIF ha pedido a la Junta que "de una vez por todas dé señales y establezca un calendario cierto y efectivo para recuperar derechos".

En ese sentido, ha advertido de que si eso "no se hace en un plazo de tiempo razonable, volveremos a convocar movilizaciones y estaremos reivindicativos en la calle para pedir los derechos que la Junta nos niega".

"Nuestra postura en la reunión será exigir que la Junta ponga sobre la mesa un calendario efectivo y cierto, pues no queremos estar en un momento en el que no se tomen decisiones, éstas se dilaten y no se negocie nada", han añadido fuentes de CSIF-A, quienes han recordado que "se ha pasado la época de campaña electoral, por lo que la Junta ya no tiene excusas y podemos negociar con libertad, sin injerencias electorales, un calendario concreto".

El ánimo de CSIF será, según las fuentes, "optimista y llegar a un acuerdo, pues tiene que devolver a los empleados públicos andaluces unos derechos, y la Junta debe estar dispuesta a devolverlos ya".

Por su parte, fuentes del Área Pública de CCOO-A, quienes la semana pasada se mostraron bastante críticos con el aplazamiento de la reunión, han indicado a Europa Press que acudirán a la mesa de este martes y esperan sacar "si no este martes, como muy tarde a mediados de enero, un compromiso para que próximamente se cumplan los acuerdos de verano de 2015, que sea o este martes o a la vuelta de las fiestas".

De esta forma, esperan que "se cumpla el acuerdo y se establezca un calendario de todos los temas que tenemos que recuperar".

"La cuestión electoral ya no interfiere, por lo que esperamos que nos anuncien algo", han indicado las fuentes, quienes, no obstante, tienen la impresión de que la Junta "no estará con muchos ánimos".

A pesar de ello, esperan que estos días "se retome el acuerdo y se ponga fecha, por lo que esperamos que se cumpla el acuerdo y se valoren las medidas que quedan por adoptar, para poder irlas aplicando".

En ese sentido, han recordado que "algunas no tienen ningún coste económico". "Hay medidas de sobra y posibilidades suficientes para que el acuerdo siga en marcha", han indicado las fuentes, quienes esperan conseguir resultados, de forma que "la interrupción que hubo la semana pasada, que no tenía que haberse producido, sea sólo una mera anécdota".

Por último, fuentes de FSP UGT-A se han mostrado "optimistas" y entre las prioridades que UGT establece se encuentran "pedir prioritariamente el establecimiento de las 35 horas, la vuelta de los días 'moscosos', recuperar el otro porcentaje de la paga extraordinaria, entre otros", como primeros pasos para recuperar todos los derechos.

Han recordado a Europa Press que estos sindicatos alcanzaron un acuerdo con la Junta el pasado 15 de julio para "comenzar a recuperar los derechos perdido, y, aunque no hablamos de tiempo, hablamos de ir recuperando poco a poco los derechos, como ocurrirá a inicios de año 2016, cuando se recupere el cien por cien de la jornada, pero eso nos parece insuficiente".

"Fuimos pioneros en algunas medidas respecto a otras comunidades autónomas, pero ahora nos hemos quedado a la cola", han indicado fuentes del sindicato, quienes han apuntado que en el grupo de trabajo "ya dijimos las prioridades para recuperar los derechos de los empleados públicos".