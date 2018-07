El Defensor pide a Endesa que aplique bono social a eventuales agrarios en paro

Actualizado 28/05/2016 12:53:38 CET

SEVILLA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha solicitado a Endesa que aplique el bono social eléctrico a los trabajadores eventuales agrarios que acrediten su situación de desempleo a través del Servicio Andaluz de Empleo.

En una resolución, consultada por Europa Press, a raíz de una queja dirigida a Sevillana Endesa de Electricidad, el Defensor ha solicitado a Endesa la posibilidad de aplicar el bono social eléctrico a los trabajadores eventuales agrarios mediante la acreditación de su situación de desempleo a través del SAE.

Esta institución venía tramitando una queja relativa a la denegación del bono social, donde se apunta que, a tenor de la documentación facilitada por la empresa que, esa persona en concreto "no cumpliría los requisitos exigidos en la norma por la que se adoptan determinadas medidas en el sector energético y se aprueba el bono social". En concreto se les indicó que el suministro del cliente no está acogido a la tarifa de último recurso, y además Endesa "no dispondría de documentación de la Tesorería de la Seguridad Social que acredite que todos los miembros de la unidad familiar están en desempleo".

Este afectado, para subsanar la incidencia, remitió por correo electrónico certificado del Ayuntamiento donde consta que reside solo, por lo que ningún otro miembro de su familia cabe dentro de su solicitud. Asimismo, adjuntó acreditación del SAE donde constaba la inscripción de su demanda en alta de desempleo. Igualmente, remitió la autorización firmada para que el suministro estuviese contratado en una comercializadora de último recurso.

CONSIDERACIONES

Según el interesado, el problema "únicamente se debería a que la Tesorería no lo considera en desempleo por estar cotizando en el Sistema Agrario aunque no estén en activo" y ha apuntado que "se trataría de un problema que afectaría a muchas personas en idéntica situación".

Ante esto, el Defensor ve oportuno trasladar a Endesa una resolución basada en una serie de consideraciones. Así apunta que la norma por la que se regula quienes tienen derecho al bono social "se refiere a la situación de desempleo, debiendo entender por tal a quien no realicen ninguna actividad laboral por cuenta ajena o propia".

El Defensor explica que la Resolución de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se determina el procedimiento de puesta en marcha del bono social, establece que la comercializadora de último recurso "hará llegar las solicitudes a la Tesorería para que le acredite la situación de desempleo", aunque el Defensor entiende que "esta situación también puede acreditarse mediante certificación del SAE".

RESOLUCIÓN

Ante estas circunstancias, el Defensor ha valorado que, "sin que ello suponga incumplimiento normativo, pudiera darse respuesta al asunto planteado si pudieran articularse las solicitudes de información correspondientes a través del SAE".

Cree que, de este modo "se ajustaría la respuesta de Endesa al espíritu de la norma por la que se regula el bono social sin necesidad de incidir en la consideración que, a efectos del régimen de Seguridad Social, puedan tener los trabajadores eventuales agrarios de Andalucía y Extremadura".