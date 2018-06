Detenido un hombre en Sevilla que usó a su hijo de escudo humano y que amenazó con matarlo para no ser arrestado

Publicado 14/06/2018 12:41:31 CET

SEVILLA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Sevilla a un hombre que utilizó a su hijo menor de edad como escudo humano y amenazó con matarlo para evitar ser detenido.

En un comunicado, ha explicado que una llamada a la sala operativa del 091 alertó de una riña familiar en el interior de un domicilio hasta donde se dirigieron los policías que desde el rellano de la vivienda escucharon los gritos de auxilio de una mujer y un niño acompañados de golpes secos y metálicos.

Al llegar a la puerta de la vivienda, los agentes se identificaron y llamaron repetidas veces a fin de que les abrieran pero una voz de hombre les negaba la entrada y "manifestaba acabar con la vida de toda la familia, inclusive la suya", situación ante la cual se intensificaron los gritos de auxilio.

Los agentes derribaron la puerta al temer por la vida de la mujer e hijo tras lo cual el hombre se cubrió y atrincheró detrás de la misma por unos instantes mientras intentaba apuñalar a los policías con un cuchillo de 21 centímetros de hoja.

Tras no conseguirlo, cogió a su hijo por el cuello y amenazó a los agentes, que ya se encontraban en el interior de la vivienda, con apuñalarle si lo detenían, a la vez que afirmaba que "no se iba a entregar" y que "no saldría de ahí vivo", ha manifestado la Policía.

Los agentes negociaron con el hombre para que depusiera de su actitud hasta que liberó a su hijo, soltó el cuchillo y se entregó a los agentes.

El detenido le constan antecedentes policiales y ha sido puesto a disposición la Autoridad Judicial en el marco de un operativo llevado a cabo por los agentes de la Comisaría de Distrito de Triana.