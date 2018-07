La Diputación de Sevilla anula casi 200.000 euros de su fondo de contingencia

Publicado 26/01/2017 14:50:39 CET

El pleno de la Diputación de Sevilla, reunido este jueves en sesión ordinaria, ha aprobado reducir del 2,2 al 2,1 por ciento el límite de gasto no financiero aplicado en los presupuestos generales de la institución provincial para 2017, merced a la tasa de referencia dictada para dicho indicativo por el Consejo de Ministros. A continuación, y en aplicación de esta tasa del 2,1 por ciento en el límite de gasto no financiero, la Diputación ha aprobado una reducción de casi 200.000 euros en sus vigentes presupuestos, concretamente en el fondo de contingencia.

Cuando el pasado otoño la Diputación de Sevilla diseñó sus presupuestos generales de 2017, planificando para este año gastos por más de 424 millones de euros, el límite de gasto no financiero, es decir el gasto destinado a aspectos como inversiones, servicios o nóminas, por ejemplo, fue calculado partiendo de la tasa de referencia del crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) para 2017. Y es que al estar en funciones el Gobierno central del popular Mariano Rajoy, el gabinete ministerial no podía fijar el límite de gasto no financiero de las administraciones para 2017.

Pero después de que los presupuestos provinciales fuesen aprobados con ese límite de gasto no financiero del 2,2 por ciento, el renovado Gobierno central del PP, ya a pleno rendimiento, aprobó para las administraciones un límite de gasto no financiero del 2,1 por ciento.

Dado el caso, la Diputación ha aprobado este jueves, con el voto a favor del PSOE, el PP y Ciudadanos, la abstención de Participa y el voto contrario de IU-CA, reducir del 2,2 al 2,1 por ciento el límite de gasto no financiero de sus vigentes presupuestos. Así, de los 424 millones de euros planificados como gastos para 2017, las partidas destinadas a gastos no financieros, es decir a gastos ajenos al pago de deuda bancaria, intereses u operaciones de tal materia, se reducen de 276,1 millones de euros a 275,9 millones.

A continuación, y en consecuencia, la Diputación ha aprobado, con el mismo sentido de voto de las fuerzas políticas, una modificación de sus presupuestos de 2017, anulando 199.316 euros asignados al "fondo de contingencia".