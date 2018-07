La Ejecutiva de la FAMP celebra mañana una reunión extraordinaria en la que se decidirá sobre la continuidad de Toscano

Actualizado 27/01/2010 17:42:42 CET

SEVILLA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Ejecutiva de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) celebrará mañana en Sevilla una reunión extraordinaria en la que se decidirá sobre la continuidad de Francisco Toscano como presidente después de que éste haya puesto su cargo a disposición de este órgano.

Concretamente, el orden del día de la reunión --que se celebrará a partir de las 12,00 horas en el hotel NH Viapol-- incluye un primer punto, relativo a informe del presidente, durante el cual Toscano tiene previsto hacer un balance de todo lo ocurrido a raíz de que la Comisión Ejecutiva pidiera el pasado martes 16 por unanimidad la modificación de las llamadas leyes locales, y un segundo punto referido a "puesta a disposición de la Comisión Ejecutiva del cargo del presidente y, en su caso, dimisión", según informó a Europa Press Francisco Toscano.

Desde el PSOE-A y desde la Junta de Andalucía se ha expresado en los últimos días el respaldo a la gestión de Francisco Toscano al frente de la FAMP y se ha hecho una clara apuesta por su continuidad. Los alcaldes socialistas representan la mayoría absoluta en la Ejecutiva de la federación.

La convocatoria se produce después de que Toscano, alcalde de Dos Hermanas (Sevilla), rehusara la pasada semana firmar un comunicado conjunto de todos los alcaldes del PSOE-A en la Comisión Ejecutiva de la FAMP en el que expresaban que apoyan, "en su totalidad, el contenido y los objetivos" de los proyectos de Ley de Autonomía Local de Andalucía (Laula) y de Participación de los entes locales en los tributos de la comunidad, que el Ejecutivo ha remitido al Parlamento.

Toscano manifestó días atrás a Europa Press que durante la intervención que tiene previsto hacer en esa reunión de la Ejecutiva de la FAMP quiere saber si la misma, como órgano colegiado, sigue respaldando el acuerdo unánime que se adoptó el pasado martes en Antequera (Málaga) en el sentido de que las leyes locales remitidas al Parlamento no satisfacían con su actual contenido las demandas del municipalismo y reclamaron que se atendieran durante el trámite parlamentario.

Manifestó que quiere saber, sobre todo, si sus compañeros alcaldes socialistas han cambiado o no de opinión en relación con ese acuerdo del pasado martes 16, toda vez que ayer suscribieron un comunicado conjunto --a excepción de Toscano-- en el que expresaban que apoyaban "en su totalidad, el contenido y los objetivos" de los actuales proyectos de ley.

Todos los acontecimientos que se han sucedido en las últimas horas han llevado a Toscano a la decisión de poner, el próximo jueves, su cargo de presidente de la FAMP a disposición de la Comisión Ejecutiva para que sus miembros decidan si se marcha o se queda, según expresó a Europa Press. Dijo que se ausentará de la reunión durante el debate de ese punto "para que mis compañeros libremente decidan si quieren que siga o no", al tiempo que recordó que la decisión "la tienen", sin duda, los representantes del PSOE-A, por cuanto tienen la mayoría absoluta en ese órgano.

Toscano manifestó que si deciden que se marche, lo hará sin ningún problema, y que si deciden que permanezca en el cargo, "en función de la forma en que me lo digan, me marcharé o me quedaré".

VOTACIÓN DEL ACTA

En la Comisión Ejecutiva también se someterá a votación el acta de la reunión de Antequera, en el cual se recoge de manera textual que los alcaldes asistentes a la misma expresan su "insatisfacción" por "unanimidad" con los textos de los proyectos de ley de Autonomía Local y de participación de los entes locales en los tributos de la comunidad que el Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado y remitido al Parlamento.

"Considerar que los borradores de proyecto de Ley de Autonomía Local de Andalucía y de Ley Reguladora de la participación de las Entidades Locales en los Tributos de la Comunidad Autónoma que han tenido entrada en el Parlamento andaluz, aún reconociendo el esfuerzo realizado por el Gobierno autonómico, y en especial por la Consejería de Gobernación, no recogen demandas fundamentales planteadas por el municipalismo andaluz, por lo que mostramos nuestra insatisfacción con los textos aprobados", según el primero de los acuerdos reflejado en el acta, al que tuvo acceso Europa Press.