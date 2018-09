Empleados de atención a las personas sin hogar condenan que se "focalice" en ellas la situación de la Macarena

Publicado 05/09/2018 19:26:15 CET

SEVILLA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El colectivo de profesionales que trabajan en los dispositivos de atención a las personas sin hogar de Sevilla ha condenado este miércoles "que se focalice el problema en las personas sin recursos" que habitan en el entorno de la Macarena, asegurando que la promoción de una serie de "medidas básicas mejoraría la calidad de vida de toda la vecindad, la que tiene vivienda y la que no".

En un comunicado, estos profesionales han reaccionado a las voces vecinales de la Macarena que, "auspiciadas por la derecha, pretenden provocar una imagen distorsionada de las personas sin hogar, que también son vecinos" de la zona.

Los profesionales reconocen en principio que el barrio experimenta una "saturación" por la "concentración" de recursos públicos destinados a las personas sin hogar, como es el caso del Centro Municipal de Acogida de la calle Perafán de Rivera, mientras en el cercano entorno del Pumarejo se sitúan el comedor de las Hermanas de la Caridad y el centro de salud de San Luis y en el paseo de Juan Carlos I está el centro de atención inmediata a personas sin hogar.

No obstante, lamentan la "carencia de recursos" disponibles para atender suficientemente a estas personas y comprenden que "la ineficacia de las políticas sociales tenga repercusiones en la convivencia", pero condenan "que se focalice el problema en las personas sin recursos, lo que por otra parte constituye un delito de odio por aporofobia".

En paralelo, avisan de que los procesos sociales de gentrificación y "turistificación" vividos en la Macarena provocan que los vecinos de la zona "no tengan disponibilidad de vivienda en sus lugares autóctonos, reinterpretando el fenómeno de la vecindad que no tiene hogar en la Macarena como un problema no de fracaso de las políticas municipales, sino estético, y reduciendo el factor humano que siempre ha caracterizado a la población macarena".

HAY MATICES

Así, estos profesionales defienden que si bien se critica que las personas sin hogar alivien en la calle sus necesidades fisiológicas, lo cierto es que en Sevilla "no existen baños públicos para dar respuesta a estas necesidades básicas", mientras cuando se señala el número de personas en la calle, media la circunstancia de que "no hay suficientes plazas en los albergues de Sevilla", toda vez que la mencionada "concentración de recursos públicos" en la zona de la Macarena ocasiona que las personas sin hogar de otros barrios se sientan "desatendidas".

Para solucionar la convivencia, así, reclaman más plazas de acogida en los dispositivos municipales para personas sin hogar, "recursos de alojamiento pequeños, de unas 40 plazas, distribuidos por distintas zonas de Sevilla", baños, fuentes y bancos públicos, y que la gestión de los recursos sea directamente municipal o por parte de una entidad sin ánimo de lucro, pero nunca por parte de una empresa.

"Asumiendo una serie de medidas básicas se mejoraría la calidad de vida de toda la vecindad, la que tiene vivienda y la que no", aseguran, criticando "la manera de gestionar y poner en práctica las propuestas de los profesionales por parte del Ayuntamiento, el cual tergiversa y lleva a la práctica nuestras recomendaciones de manera errónea".