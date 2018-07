"Encierro" en el centro de salud de Peñaflor (Sevilla) en demanda de que no cierre por las tardes durante el verano

Publicado 02/07/2018 16:38:34 CET

PEÑAFLOR (SEVILLA), 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Merced a una reciente asamblea celebrada en Peñaflor por la Plataforma Médico 24 Horas ¡Ya!, que reclama un nuevo punto de urgencias sanitarias en la Sierra Sur de Sevilla que funcione 24 horas al día y mejoras generales en la atención sanitaria, este lunes ha comenzado un "encierro" en el centro de salud de Peñaflor, en demanda de que el mismo no cierre por las tardes durante este verano.

Y es que como consecuencia del "Plan de Altas Temperaturas" promovido por la Consejería de Salud, entre este lunes y el 14 de septiembre, el horario del centro de salud de Peñaflor ha sido reducido de 8 a 15 horas, prescindiendo así de horario de tarde.

En consecuencia, y según ha dicho a Europa Press José Ruiz (IU), alcalde de la localidad, ante una necesidad sanitaria en horario de tarde, "quien disponga de medios para desplazarse, podrá acercarse al ambulatorio de Palma del Río (Córdoba), pero quien no disponga de ellos tendrá que esperar que la ambulancia esté libre, ya que el transporte público entre los pueblos es inexistente".

A tal efecto, ha recordado que ya en 2017, la Comisión de Salud del Parlamento andaluz aprobó una proposición no de ley (PNL) en demanda de la creación de un punto de urgencia en Peñaflor, "al igual que tienen todos los pueblos del entorno", lo que le ha llevado a criticar que no se haya cumplido aún esta iniciativa parlamentaria de carácter no vinculante.

Así las cosas, y en demanda de que el centro de salud no cierre por las tardes durante este verano, el alcalde ha manifestado que desde el Ayuntamiento se asistirá a los vecinos para que presenten sus correspondientes quejas ante el Servicio Andaluz de Salud (SAS), toda vez que en paralelo, miembros de la citada plataforma Médico 24 Horas ¡Ya! han iniciado este miércoles a partir de las 15,00 horas un "encierro" dentro del propio centro de salud, para que el mismo no cierre sus puertas.

Según el alcalde, la idea del citado colectivo reivindicativo es permanecer por la noche dentro de las instalaciones, para desalojarlas por la mañana coincidiendo con el horario de apertura del centro de salud, y reanudar el cierro antes de que cierre de nuevo a las 15,00 horas.