Espadas dice que para el Ayuntamiento sería "mejor" asumir "menos" de un 33% del coste de las obras del metro

El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, ha manifestado este lunes que para el Ayuntamiento hispalense sería "mejor" que el acuerdo de financiación pendiente entre las administraciones central, autonómica y local para afrontar la construcción del tramo norte de la línea tres del metro se saldase con una asignación de "menos" del 33 por ciento al Consistorio, con relación al coste final de tales obras.

En declaraciones a los medios de comunicación, Juan Espadas ha defendido el acuerdo de "voluntades" alcanzado a finales de julio en la reunión celebrada entre el actual ministro de Fomento, José Luis Ábalos; el consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López; y él mismo como primer edil, en cuanto a la reanudación de las obras correspondientes al proyecto de red completa de metro de Sevilla.

Y es que después de que en 2009 entrase en servicio la primera y hasta ahora única línea del metro de Sevilla, los proyectos constructivos de las líneas dos, tres y cuatro están listos desde 2011, con un coste global estimado de más de 3.700 millones de euros, a la espera de continuar con las actuaciones.

En ese sentido, a comienzos de año, el alcalde hispalense, Juan Espadas; el consejero de Fomento, Felipe López; y el entonces ministro popular de Fomento, Íñigo de La Serna, acordaron comenzar a estudiar cómo afrontar la financiación y construcción del tramo de la línea tres comprendido entre el Prado de San Sebastián y Pino Montano, cuyo coste ascendería a unos 718 millones de euros según los cálculos iniciales de años atrás.

La reciente reunión entre Espadas, Felipe López y el actual ministro socialista de Fomento, José Luis Ábalos, se saldaba en ese sentido en la renovación del "acuerdo de voluntades" relativo a estudiar la manera de financiar y construir el tramo norte de la línea tres, con el acuerdo relativo a la primera línea como precedente y ejemplo.

En ese sentido, Espadas ha manifestado este lunes que el Ayuntamiento, la Junta y el Estado tienen pendiente formalizar "un documento que selle definitivamente la voluntad política" ya mostrada por todas las partes, así como un "acuerdo de financiación como el que hizo posible la línea uno del metro", para la cual aportaron fondos las tres administraciones.

Y después de que allá por octubre de 2017 el consejero de Fomento considerase como un "aceptable punto de partida" la idea de una cofinanciación "a tres tercios" entre las administraciones central, autonómica y local, Espadas ha recordado que se trataba de un "escenario de partida" y ha reconocido que para el Ayuntamiento sería "mejor" afrontar una parte de financiación "menor" a la del 33 por ciento.

No obstante, ha preferido "no especular" porque se trata de un aspecto que "dependerá del coste final" de la obra y de si media o no financiación europea para el proyecto. "Estamos abiertos al análisis. Somos la tercera administración y el Ayuntamiento estará ahí para ver cuál es su parte (correspondiente de financiación), la Junta es la promotora del proyecto y el Gobierno central va a entrar en los costes", ha indicado el alcalde, manifestando su deseo de que "muy pronto" se formalice el necesario "acuerdo de financiación".