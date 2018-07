Espadas: "No mareamos la perdiz y se han aceptado muchas enmiendas de oposición al presupuesto"

Actualizado 26/01/2017 13:37:29 CET

SEVILLA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, ha subrayado que su formación "no está mareando la perdiz", como le acusa IU, y ha incidido en que se han aceptado muchas de las enmiendas planteadas por la oposición para que sean incorporadas en el proyecto de presupuestos para 2017.

"Ni será lo que el gobierno diga, ni lo que quiera cada grupo de manera completa, sino una posición mixta. Todos tenemos que ser capaces de renunciar a nuestras propuestas de máximos para tener un acuerdo equilibrado", recalca Espadas a preguntas de los periodistas, tras presentar el plan para el desarrollo de una red de huertos urbanos en Sevilla.

En este sentido, añade que los grupos saben que se ha trabajado "muchas horas por analizar y ver como encajar sus propuestas". "Ninguno ha hablado de que se les ha planteado la aceptación de muchas de sus iniciativas propuestas, lo que supondrían un porcentaje alto de satisfacción respecto a sus propuestas por su parte", añade.

Sin embargo, Espadas se ha mostrado "prudente" porque asegura que en el ámbito de una negociación "no tocan declaraciones que puedan enturbiar un acuerdo final". Tras apelar a la responsabilidad, deja claro que el gobierno local está siendo "absolutamente exquisito en el manejo de los tiempos, dejando a cada cual sus procesos de decisión", por lo que no acepta que se le diga que "el gobierno va lento o que no hacemos lo que debería".

Así, recuerda que hace dos días se conoció la posición de Participa Sevilla y "ahora se está en condiciones de fijar para los próximos días la comisión de Hacienda". "Que a nadie le quede duda de que vamos a votar todas y cada una de las enmiendas", sentencia.