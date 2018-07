Espadas traslada a vecinos de Bellavista que "no habrá imposición" con la grúa y plantea ejecutar otras dotaciones

Publicado 21/06/2018 13:08:15 CET

SEVILLA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, ha mantenido este jueves reuniones con los vecinos de los Jardines de Hércules, en Bellavista, para explicarles que "no habrá imposiciones" en el traslado hasta un solar de la zona del actual depósito de vehículos del Parque de Los Príncipes y ha planteado la posibilidad de desarrollar en el barrio otras dotaciones y equipamientos necesarios.

Espadas, que ha participado este jueves en unas jornadas sobre la tasa turística, organizadas por CCOO, ha indicado que ha mantenido un encuentro tanto con aquellos vecinos que han estado trabajando con el gobierno local para ver qué tipo de proyecto podría instalarse relacionado con la grúa y otras dotaciones para el barrio, así como con quienes estaban recogiendo firmas en contra.

"He escuchado, como es mi obligación, argumentos a favor y en contra de ambos grupos vecinales y pueden estar tranquilos de que este gobierno no impondrá nunca ninguna decisión que no sea mayoritariamente respaldada por los vecinos", sentencia.

Señala que el área de Movilidad había hecho un análisis sobre estos terrenos de los Jardines de Hércules y, antes de iniciar los expedientes al respecto, se sentó con los vecinos para ver qué tipo de proyectos se abordaría.

"Pocos días después, desgraciadamente, el PP fue allí a saco a dinamitar cualquier tipo de proyecto ahí. Esto ha provocado la dimisión en bloque de la mayor parte de la junta directiva de la asociación y ahora no hay representación elegida de una nueva junta", explica.

En este sentido, señala que tanto a los de la gestora, "que venían a plantear la negativa al proyecto", como a los otros vecinos, "que querían seguir trabajando con el Ayuntamiento en el proyecto por si era atractivo para el barrio", les ha planteado que analizará la situación si están "interesados en ver esto como una oportunidad para el barrio".

Detalla que se podría, junto a la grúa, analizar otro tipo de proyecto dotacional para el barrio, pero, si no es así, "abandonaremos el proyecto". Espadas indica que para ese análisis se dará "un par de meses o tres", teniendo en cuenta que no sería el único barrio interesado.

"No quiero que se politice ni que sea una batalla entre grupos políticos. Nosotros seguimos optando por hablar, aunque el PP lleva una moción al pleno para intentar derribarlo. Es una irresponsabilidad presentar el proyecto como algo nocivo para la salud y no voy a formar parte de ello", sentencia, detallando que o se traslada a un barrio que necesite otras dotaciones, haciendo una inversión de mayor calado, o se lleva a una zona industrial, con menor coste.

Sin embargo, deja claro que "solo es un aparcamiento de vehículos" y que el proyecto "no es lo que hay hoy en el Parque de los Príncipes". "Se trata de un aparcamiento vigilado 24 horas por la Policía Local donde entran como máximo unos 50 coches diarios. No es ni una chatarrería, ni un cementerio de coches abandonados", insiste.

En su opinión, "el PP estuvo cuatro años gobernando y no sólo no movió un dedo para sacar la grúa, sino que intenta boicotear cuando hay una propuesta de sacarlo". "Nosotros trabajamos de otra forma porque vemos una oportunidad de desarrollar otros equipamientos. Si el barrio no lo ve así, iremos a otras opciones", concluye.