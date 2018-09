Expertos abordan en Sevilla el papel de los recursos humanos en la transformación digital y adaptación empresarial

Publicado 20/09/2018 22:07:47 CET

SEVILLA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Empresarios y directivos se han dado cita este jueves en Sevilla capital para debatir el papel que tienen los recursos humanos y la dirección general en la transformación digital de las compañías y la adaptación a las nuevas reglas de juego.

Durante la jornada se han abordado temas como el liderazgo, la estrategia empresarial, los procesos de cambio y adaptación al entorno, además de las principales tendencias en la gestión de personas, entre las que destaca una "apuesta firme" por la diversidad, el desarrollo, la formación y la capacitación de los equipos en pro de la competitividad de las empresas e instituciones.

El encuentro, enmarcado dentro de la programación del décimo aniversario de la Asociación Para el Progreso de la Dirección (APD) en Andalucía, ha contado con el apoyo de CTA, AON, CESCE, Unicaja Banco, Sopra Steria, Vodafone y PwC, y ha congregado cerca de 200 directivos en la capital andaluza, según ha informado en un comunicado la asociación.

La apertura de la jornada corrió a cargo del director de APD en la zona sur de España, Felipe Medina Abascal, y del director Agencia Sur Sopra Steria, Diego Guerrero. Ambos coincidieron en el papel estratégico de la dirección general a la hora de liderar el proceso de adaptación digital y gestionar las enormes reticencias de la plantilla. "Estamos en un momento clave. Los que gestionan personas han de decidir si quieren ser actores o espectadores", valoraron.

Isaac Hernández, country manager de Google Iberia, protagonizó la ponencia marco de la sesión, centrnado su intervención en el valor de la innovación. Además, compartió algunas claves para lograrlo como el empoderamiento del equipo, confianza absoluta, entornos colaborativos, tecnología punta y fluidez organizativa.

A la hora de captar talento, el directivo de Google explico que los procesos de selección, que pueden durar tres y cuatro meses, son críticos para la compañía. "Todos nos sentimos responsables de la cultura de la organización. Nadie puede contratar de manera unilateral".

También habló del fracaso subrayando que "innovar trae un pequeño ratio de fracaso. Queremos que se equivoquen y que lo hagan lo antes posible". "Creemos en modelos de innovación abierta. Entrenamos a la organización para que así sea. Abogamos por el empoderamiento y la confianza absoluta",

Por su parte, Juan Carlos Cubeiro incidió en la calidad directiva de las empresas y situó a las personas en el centro. "Si nuestra compañía no es atractiva, el talento no querrá estar con nosotros y tendremos un problema". Según datos del Harvard Business Review, el 50 por ciento de las compañías japonesas cierra porque no pueden cubrir los puestos que requieren para ejecutar el trabajo.

En España, siempre según la nota, un 23 por ciento de los puestos quedan desiertos, por lo que a su juicio "la competencia a la hora de captar talento cualificado es cada vez más significativa". "Si la organización no aprende al ritmo del entorno, va a morir. Es de sentido común, pero no es práctica común. El 90 por ciento de las 'startups' de hoy no estarán en diez años. La voluntad de seguir aprendiendo es crítica", añadió.

La jornada concluyó con una mesa redonda moderada por Cubeiro en la que participó Fátima Delgado, Directora de Personas de la Corporación Jiménez Maña, Diego Guerrero de Sopra Steria e Isaac Hernández de Google.