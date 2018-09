Familias de Bellavista reclaman una nueva línea de educación infantil para el CEIP Sebastián Bandarán

Actualizado 02/05/2013 20:54:22 CET

Un colectivo de familias reclama que el colegio de educación infantil y primaria (CEIP) José Sebastián y Bandarán, perteneciente al barrio sevillano de Bellavista, sea dotado de una nueva línea de educación infantil para atender la creciente demanda de padres que desean escolarizar a sus hijos en este centro, sobre todo al gozar el mismo de un comedor escolar.

A través de un escrito recogido por Europa Press, este colectivo de madres y padres de alumnos explica que Bellavista dispone actualmente de dos colegios de educación infantil y primaria, concretamente el José Sebastián y Bandarán y el Lora Tamayo, si bien sólo el primero dispone de comedor. Un total de 66 familias con niños de tres años, según este colectivo, ha solicitado como primera opción del próximo curso escolar 2013/2014 el CEIP José Sebastián y Bandarán precisamente por el aspecto del comedor, si bien este centro sólo cuenta con dos líneas de educación infantil, esto es, 50 plazas, por lo que "16 niños se quedan fuera".

"La opción de escolarización para estos 16 niños es el Lora Tamayo, que no dispone de comedor y no permite la concialiación de la vida laboral y familiar e incluso lleva a algunas familias a plantearse la no escolarización de sus hijos por no poder adaptarse al horario del colegio", avisa este colectivo de familias.

Dado que actualmente "se está decidiendo a qué colegio del distrito Bellavista-La Palmera se le asigna una línea adicional para educación infantil", este colectivo de madres y padres de alumnos reclama que dicha línea sea asignada al José Sebastián y Bandarán. El 6 de mayo se reúne la comisión de escolarización correspondiente en el colegio Julio Coloma para decidirlo, por lo que el colectivo de familias celebrará una concentración en dicho centro para defender su revindicación.

Y es que, "mientras en el Bandarán existen padres y madres que con sus firmas, reuniones y concentraciones hacen patente su necesidad de plazas en este colegio, no hay padres que se movilicen para que aumenten las plazas en el Julio Coloma y El Cano, ya que hay más plazas que niños para los que se haya solicitado plaza en estos dos colegios".