Foro Taxi elevará a la Fiscalía los "hechos" acontecidos durante la inmovilización del coche de su presidenta

Frente a la reciente inmovilización del vehículo auto taxi de la presidenta de la asociación Foro Taxi Libre cuando el mismo era conducido por su padre a la búsqueda de clientes, la citada organización ha defendido que el coche "circulaba con todos los requisitos exigidos para prestar servicios de transporte de viajeros" y el progenitor de la presidenta cuenta con "certificado de aptitud" para operar taxis. Además, la asociación ha decidido elevar a la Fiscalía los "hechos" acontecidos durante la inmovilización del coche a manos de la Policía Local.

Recordemos que el pasado mes de julio, Foro Taxi Libre denunciaba ante la Inspección de Trabajo el "trato discriminatorio" supuestamente deparado por el Instituto Municipal del Taxi de Sevilla, dependiente del Ayuntamiento hispalense, al no haber resuelto aún la solicitud promovida en marzo para la contratación "como conductor asalariado en régimen de autónomo colaborador" del padre de la presidenta de este colectivo, Rocío López.

En su denuncia, recogida por Europa Press, Foro Taxi Libre exponía que el pasado 21 de marzo fue presentada ante el Instituto del Taxi una "solicitud de autorización de contratación como conductor asalariado" del padre de la propia presidenta de la asociación, Rocío López, "en régimen de autónomo colaborador", toda vez que este hombre "cumple todos los requisitos" estipulados para ello en la ordenanza municipal del taxi y está inscrito "como demandante de empleo".

La denuncia, en ese sentido, avisaba de que hacía ya más de tres meses que dicha solicitud fue formalizada, atisbando una "demora intencionada en la no autorización" y una "actitud discriminatoria por no autorizar la contratación de un trabajador que cumple todos los requisitos estipulados", recordando que "no cumplir la obligación de resolver la solicitud supone un incumplimiento de la Ley de Procedimiento Administrativo Común".

LOS REQUISITOS

En ese sentido, Foro Taxi Libre señala en un comunicado que el pasado 4 de septiembre, el Ayuntamiento ordenó a la Policía Local la inmovilización del taxi de la presidenta de la organización, cuando el mismo estaba siendo operado por su padre a la búsqueda de clientes, a sabiendas de que el coche "circulaba con todos los requisitos exigidos para poder prestar servicios de transporte de viajeros", en alusión a la licencia municipal de taxi, la autorización de transporte interurbano y el certificado de aptitud para la actividad de conductor.

Para defender que "el vehículo de la presidenta cumple los requisitos exigidos", la organización esgrime que su padre "está a día de hoy prestando servicios" al contar con el certificado de aptitud para conducir taxis.

Foro Taxi Libre, además, ha manifestado que los 144 euros abonados para levantar la inmovilización del vehículo, que se prolongó durante unas 40 horas, serán reclamados ante los tribunales, informando de que elevará a la Fiscalía los "hechos" acontecidos durante los casi dos días en los que este taxi estuvo inmovilizado. Igualmente, manifiesta su apoyo a la decisión de recurrir por la vía Contencioso Administrativa la falta de respuesta de las autoridades municipales a la solicitud promovida por Rocío López para la "explotación conjunta" de la licencia correspondiente a su taxi.

"Dada la situación creada, que hablen los jueces. No podemos permanecer impasibles ante la nefasta gestión del servicio de taxis", asevera el colectivo, reclamando "que impere la legalidad, se respeten los derechos de los titulares de licencias y desaparezcan los tratos vejatorios y humillantes por parte de funcionarios".