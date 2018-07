FSP UGT-Andalucía critica "una doble intención" de la Junta en los reconocimientos médicos a agentes de Medio Ambiente

Publicado 27/04/2015 16:49:29 CET

SEVILLA, 27 Abr.

El sindicato FSP UGT-A ha mostrado el desacuerdo con la Junta, que "parece tener una doble intención" con los reconocimientos médicos a los agentes de Medio Ambiente, "al condicionar la participación de los agentes de Medio Ambiente en el Plan Infoca en función de los resultados obtenidos en los reconocimientos médicos", apunta el sindicato.

En una nota, FSP UGT-A ha explicado que la administración andaluza "ha solicitado a los Agentes de Medio Ambiente que se sometan de forma obligatoria a los reconocimientos médicos, cuando se trata de un derecho voluntario que viene recogido en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales".

Por este motivo, la Federación de Servicios Públicos de UGT-A se opone a esta decisión de la Junta de Andalucía y exige que se cumpla con lo recogido en la Ley.

FSP UGT-A considera que "la vigilancia de la salud es un derecho voluntario establecido en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, aunque recoge algunos casos en los que excepcionalmente puede ser de carácter obligatorio".

Ha explicado que en estos casos de carácter obligatorio, "se solicita un informe a los delegados de prevención para que presenten su conformidad o no". El sindicato ha precisado que los agentes de Medio Ambiente "tienen una orden que les obliga a participar en el plan Infoca, pero no dice nada de la obligatoriedad respecto a los reconocimientos médicos".

Asimismo, considera que la Administración "no ha cumplido con el trámite anteriormente citado, ya que no ha esperado a que todos los comités de seguridad y salud aporten dicha información". Agrega que además donde se han realizado informes, "éstos no revelan que los puestos ocupados por los agentes de Medio Ambiente precisen obligatoriamente de un reconocimiento médico", por lo que ha criticado dicha "doble intención de la Junta".