Delegación de Empleo no ve "prioritario" que Granada sea sede del Instituto de Prevención de Riesgos Laborales

Actualizado 27/01/2006 15:24:06 CET

Rubiales dice que el Instituto de Prevención nace a iniciativa del Gobierno andaluz y no del PP y que "lo esencial es que se cree"

GRANADA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Empleo de la Junta de Andalucía en Granada, Luis Rubiales, afirmó hoy que no es una "prioridad" que el Instituto de Prevención de Riesgos Laborales (IPRL), que está en fase de tramitación, se ubique en Granada, como pide el PP, al tiempo que señaló que este proyecto nace a iniciativa del Gobierno andaluz y no del PP.

En rueda de prensa, Rubiales informó de que desde el 3 de mayo de 2005 la Junta inició los trámites de creación del Instituto tras su aprobación en el Consejo de Gobierno si bien todavía está pendiente para su aprobación definitiva que se emita un dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, por lo que estimó que en tres meses estará listo para su tramitación parlamentaria.

Además, recordó que el PP presentó una proposición de Ley para que el Instituto de Prevención se ubicara en Granada, que fue rechazada, y ante la nueva presentación del PP de una proposición no de Ley para volver a reiterar esta petición, el delegado consideró que "lo esencial" es que este Instituto se cree y no el lugar en el que se ubique, a la vez que recordó que desde el inicio el lugar que se barajó fue Sevilla.

Para Rubiales, "los granadinos tenemos que jugar con inteligencia otras bazas" refiriéndose con ello a la importancia de tener el Pabellón de la Cultura de Prevención de Riesgos Laborales en el Parque de las Ciencias, que estará concluido en año y medio, según dijo, y a la instalación el el Parque Tecnológico de Ciencias de la Salud de un laboratorio específico para investigación en materia de Salud Laboral.

"Lo demás no está de más que se pida, pero habrá que esperar al desarrollo parlamentario de la ley que establece la creación del IPRL para ver si viene a Granada", dijo Rubiales.

Para el delegado, el planteamiento que hace el PP de pedir que sea Granada la ciudad donde se instale el Instituto no es el correcto porque señalan que debería hacerse así al ser Granada la provincia andaluza con mayores índices de siniestralidad de Europa.

Así, explicó que "no se puede comparar mesas con relojes" señalando que lo que en España se contabiliza como accidente laboral en otros países de la Unión Europea no se hace de la misma forma y como ejemplo apuntó que los accidentes laborales de camino al trabajo no se contabilizan en estos países como tal y, sin embargo, en España sí.