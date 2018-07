Griñán afirma que fue "un acierto separar" las elecciones y está seguro de que PSOE-A ganará las autonómicas de marzo

Actualizado 25/11/2011 15:10:07 CET

SEVILLA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-A y presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha manifestado este viernes que "fue un acierto" no convocar las elecciones andaluzas conjuntamente con las generales del 20 de noviembre, y se ha mostrado convencido de que los socialistas ganarán los comicios autonómicos de marzo de 2012.

En una entrevista con La Sexta recogida por Europa Press, Griñán ha recordado que la encuesta del CIS daba al PP una ventaja sobre el PSOE en Andalucía en las elecciones generales del 16 puntos, que, al final, se ha quedado en menos de nueve. Ha puesto además de manifiesto que el PSOE-A aporta el 23 por ciento de los votos socialistas en España, mientras que el PP-A aporta el 18 por ciento de los votos del Partido Popular a nivel nacional.

"Estamos muy cerca de poder dar ese salto y ganar las elecciones autonómicas", según Griñán, para quien ello es "perfectamente posible".

Asimismo, ha puesto de manifiesto que las elecciones generales se han celebrado "sabiendo ya el resultado" y no solo no ha habido pulsión electoral para el voto "útil" y de "la pelea", sino que se ha producido una dispersión del voto como nunca se había dado hasta ahora. Se ha mostrado convencido de que de cara a las elecciones andaluzas sí se va a dar una pulsión electoral más fuerte, mientras que no habrá tanta dispersión del voto. En este sentido, ha estimado que es "mucho más fácil y hacedero ganar las elecciones en Andalucía".

Hay que tener en cuenta además, según ha indicado, que los votos cambian a una velocidad de vértigo.

Griñán ha señalado que, como dijo hace tres, dos y un año, las elecciones andaluzas serán en marzo de 2012.