Griñán afirma que ningún dirigente, en un congreso del PSOE "libre", puede imponer un candidato a ningún delegado

Actualizado 25/11/2011 14:54:22 CET

Asegura que la delegación de Andalucía, que representa el 23 por ciento del voto socialista en España, "no está dividida"

SEVILLA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-A y presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha manifestado este viernes que ningún dirigente, en un congreso del Partido Socialista que sea libre, "puede imponer", ni debe hacerlo, un candidato a ningún delegado. "Todos debemos votar orientando nuestro voto a aquello que entendemos que es mejor para el conjunto no solo del partido, sino de la ciudadanía", según Griñán, quien ha querido dejar claro además que la delegación de Andalucía, que representa el 23 por ciento del voto socialista en España, "no está dividida".

En una entrevista con La Sexta recogida por Europa Press, Griñán ha manifestado que un congreso que no sea abierto, es una "frustración más". "El congreso tiene que ser abierto, con candidaturas abiertas, quien se quiera presentar, que lo haga, y de libertad". A su juicio, se tiene que garantizar primero la paz, que significa "paz después de la libertad, no en vez de la libertad".

Ha insistido en que tiene que ser un congreso "de libertad, de exposición de problemas, de proyectos y de programas, del que tiene que salir un liderazgo fuerte que al mismo tiempo tiene que ser un revulsivo". "No puede ser el 20N, sino que tiene que ser un congreso que nos aporte algo distinto, no estar a la defensiva ni a la contra y no estar sólo diciendo lo que va a hacer la derecha, sino lo que tenemos que hacer la izquierda, que es recuperar el voto urbano y de la clase media, que hemos perdido", según ha señalado.

Griñán ha recalcado que el PSOE andaluz "está fuerte y va a ir unido", entre otras cosas, porque hay previstas unas elecciones autonómicas en marzo de 2012.

A su entender, hay que hacer un congreso abierto, con tantas candidaturas como sea posible y que, al final, salga el mejor, y ha recordado que el XXXV congreso desembocó en una victoria electoral.

Preguntado sobre si apoya al candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, como próximo secretario general del partido, Griñán ha indicado que él se ha limitado a decir que el exministro del Interior tiene el mérito de haber dado un paso adelante en el momento más difícil del partido. "Con una hoja de servicios impecable, arriesgó mucho en esta campaña", según Griñán, quien ha apuntado que los andaluces le están muy agradecidos a Rubalcaba por la campaña que ha hecho en esta comunidad.

A partir de ahora, según ha agregado, del congreso tiene que salir sin duda, con un líder que puede ser Rubalcaba y otro, "un proyecto diferente". "A partir de ahí, no me he mojado ni me voy a mojar por el momento, entre otras cosas, porque no hay candidaturas ni conocemos el proyecto de cada cual que quiera dar un paso adelante", según ha señalado.

PROYECTO INTERGENERACIONAL

A su juicio, quien decida dar el paso de presentarse como candidato a la secretaría general del PSOE deberá tener un proyecto "intergeneracional y paritario" y, al mismo tiempo, que vaya dirigido a la ciudadanía "en positivo, no oponiéndose a, sino afirmándose en".

Sobre la diputada electa por Barcelona y ministra de Defensa en funciones, Carme Chacón, ha señalado que es una mujer "extraordinaria en todos los sentidos", de manera que si decide dar el paso de presentarse como candidata, "bienvenida sea".

José Antonio Griñán ha aprovechado también para "rendir tributo de lealtad" al presidente del Gobierno en funciones, José Luis Rodríguez Zapatero, porque ha sido un "excelente presidente del Gobierno" y ha hecho muchas cosas por este país.

Sobre la decisión del vicesecretario general del PSOE y ministro de Fomento en funciones, José Blanco, de retirarse de la primera línea política en el próximo congreso federal, Griñán ha indicado ya sabía "que lo iba a hacer" y ha apuntado que ahora es el tiempo "del reconocimiento" y quiere desearle "mucha fuerte en el futuro".