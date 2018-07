El IMD niega haber realizado concesión administrativa a ninguna empresa privada en Sevilla Este

Actualizado 26/12/2009 14:29:22 CET

SEVILLA, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Municipal de Deportes de Sevilla (IMD) respondió hoy a la petición vecinal de Sevilla Este para revocar la concesión a una empresa privada de un suelo de uso público donde actualmente se ubica un campo de fútbol VII en el que entrenan a diario más de 200 niños, señalando que es "absolutamente falso" que el organismo haya realizado una concesión administrativa a ninguna empresa privada de ninguna parcela de uso deportivo en la zona.

En una nota, el IMD explicó que recibe multitud de propuestas de inversión deportiva privada en diferentes parcelas deportivas de la ciudad, "lo que no implica en ningún caso que estas propuestas se lleven a cabo". Asimismo, recalcó que cualquier propuesta de inversión es "lógicamente" estudiada por los técnicos del IMD.

"En el caso de que alguna propuesta en cualquier zona de la ciudad pudiera ser considerada viable, se iniciaría en su momento un proceso de licitación pública al que podría concurrir cualquier empresa, siguiendo los procedimientos administrativos legales establecidos a tal efecto", apostilló el organismo municipal.

Por parte de los vecinos, el presidente del club de fútbol San Roque Balompié, Pedro Pichuel, explicó a Europa Press que más de 200 jóvenes de entre 4 y 18 años hacen uso a diario de dicho espacio desde hace once años, en una zona donde "no hay ninguna instalación deportiva de uso público".

Por tanto, solicitaron al IMD la construcción de un centro deportivo con campo de fútbol, pistas de pádel y una pista multiusos, que hace varias semanas decidió conceder dicho terreno a la empresa privada Dute Sport para la construcción de unos baños termales y un gimnasio, según relató Pichuel.

Ante tal situación, presentarán más de 3.000 alegaciones individualizadas y otra por parte de la Junta Municipal del Distrito Este, que apoyó esta iniciativa con el voto incluso del PSOE, contra dicha concesión administrativo, que el presidente del San Roque Balompié avanzó que el IMD se ha comprometido a revocar.

No obstante, anunció que si las alegaciones, que se resolverán a partir del día 14 de enero, no son aceptadas y el IMD no da finalmente marcha atrás en su decisión, iniciarán un calendario de movilizaciones que comenzaría con un corte reivindicativo de la avenida de las Ciencias para continuar incluso con el corte al tráfico de la A-4.