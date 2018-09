La industria auxiliar de Astilleros pide que se liquide la deuda a proveedores antes de reiniciar la actividad

Actualizado 26/01/2011 15:52:03 CET

SEVILLA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La industria auxiliar de Astilleros de Sevilla ha pedido que la empresa pague las cantidades adeudadas a los proveedores antes de reiniciar la actividad en la factoría naval, prevista, tras el acuerdo alcanzando entre Junta, administrador único y sindicatos, para el primer cuatrimestre de 2011.

Fuentes de la industria auxiliar han indicado a Europa Press que tras este acuerdo, las noticias "inicialmente son buenas" pero considera que "se debe aclarar cuales es el futuro real de los astilleros y concretar si se le va a pagar a todos los proveedores, si se le va a pagar una parte, pues si no se paga todo lo que nos deben no se podrá recomenzar la actividad".

"Queremos que los astilleros sigan funcionando pero deben decidir sobre el futuro de los trabajadores de la auxiliar externa, pues con el personal propio no se puede reiniciar la actividad y hay que contar con las auxiliares", han aseverado las fuentes, quienes han pedido información sobre "cuando no van a cobrar los proveedores, ya que si éstos no cobran no va empezar la actividad".

Por ello, ha considerado que "el futuro de la factoría pasa primero por liquidar la deuda con la industria auxiliar y ofrecer garantías de pago para después reiniciar la actividad; y antes de reiniciar la actividad tendrá que pagar a los proveedores".

A juicio de la industria auxiliar, "ninguna empresa se va a atrever a volver a trabajar con Astilleros si primero no llega a acuerdos para pagar las cantidades adeudadas".

Según un informe sobre la situación de la industria auxiliar naval de Sevilla, presentado por la industria auxiliar, Astilleros de Sevilla adeuda a la industria auxiliar 25 millones de euros, con los bancos tiene contraída una deuda de 33 millones y con los proveedores adeuda 21 millones.

Asimismo, la industria auxiliar mantiene su plan aunque ha reconocido que "será muy difícil que nos lo acepten y poder llevarlo a cabo". Asimismo ha solicitado reuniones "para que nos expliquen lo acordado" y ha recordado que la industria auxiliar "se ha visto obligada a echar a 8.000 trabajadores a la calle".

No obstante, han valorado este acuerdo entre Junta, empresa y sindicatos, que supone "un primer avance para que el astilleros debe ser atractivo a los inversores", tras lo que han pedido a la Junta que "intente resolver lo más rápidamente posible a la situación de industria auxiliar pues se tratan de pequeñas y medianas empresas y se están viviendo auténticos dramas personales".

Las empresas de la industria auxiliar naval de Sevilla presentaron su plan industrial a las administraciones públicas para hacerse cargo de los astilleros sevillanos, donde las auxiliares abogan por fomentar la formación de la plantilla y por la diversificación de la actividad naval a otras actividades industriales, como las energías renovables. Dicho plan supone condonar el 50 por ciento de la deuda que la empresa tiene con la industria auxiliar.