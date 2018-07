Inserta Empleo clausura en Sevilla un curso de inglés del proyecto 'Give me Five!'

Publicado 28/06/2018 18:00:14 CET

SEVILLA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Inserta Empleo, la entidad de Fundación ONCE para la formación y el empleo, ha entregado este jueves en Sevilla los certificados oficiales de Cambridge asociados al desarrollo del proyecto 'Give me five!', tras la realización de un curso de inglés impartido por ESIC Bussines & Marketing School, y dirigido a personas con discapacidad para mejorar sus condiciones de acceso al mercado laboral.

Tras la realización de una prueba previa a 40 personas con discapacidad para identificar su nivel según el Marco Común Europeo de Referencia (MCER), 17 de ellas han participado en un curso de inglés presencial intensivo y una tutorización que les ha permitido acceder al examen correspondiente para conseguir la acreditación de Cambridge, entregada este jueves.

Inserta ha explicado en un comunicado que en el acto han participado la directora del Área Talento Externo y Operaciones de Inserta Empleo, Ana Pilar Cruz; el director regional de Inserta Empleo en Andalucía, Paco López, y la directora del Centro de Idiomas de ESIC - Sevilla, Encarnación Pérez Mateos.

Este proyecto se ha desarrollado simultáneamente en Barcelona, Bilbao, Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, Málaga, Mérida, Murcia, Oviedo, Santa Cruz de Tenerife, Santander, Sevilla, Valencia, Vigo y Zaragoza, y han conseguido la certificación un total de 145 participantes.

Por último, 'Give me five!' se enmarca en los programas operativos de Inclusión Social y de la Economía Social (Poises) y de Empleo Juvenil (POEJ), que está desarrollando Fundación ONCE a través de Inserta, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil, para incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad.