IU eleva al consejo de Tussam el conflicto de las oposiciones y reclama "máxima transparencia"

SEVILLA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de IU en el Ayuntamiento de Sevilla, Daniel González Rojas, ha reclamado al alcalde, el socialista Juan Espadas, que tome de una vez las medidas oportunas para garantizar la "máxima transparencia" e "igualdad de oportunidades" de todas las personas que el pasado mes de junio participaron en el concurso oposición promovido por la empresa municipal de transporte urbano, Tussam, dadas las "numerosas irregularidades" denunciadas en estas pruebas destinadas a conformar una nueva bolsa de empleo de conductores.

González Rojas ha hecho estas declaraciones después de reunirse con responsables de la sección sindical de Comisiones Obreras (CCOO) en Tussam, quienes le han expuesto su "preocupación y malestar" a cuenta de la negativa del gobierno local del PSOE a "llegar hasta el final de este asunto", después de que el proceso selectivo estuviese marcado por la anulación de 20 preguntas del examen teórico inicial tras ser detectado que 17 de tales preguntas no se ceñían al temario, así como otras supuestas incidencias.

Según IU, el sindicato promueve una propuesta dirigida a solucionar el conflicto "de la forma más justa posible", pues no pocas voces reclamaban repetir las pruebas, optando por "una ampliación de la bolsa de empleo con todos los aspirantes que hayan conseguido una puntuación mínima". "El alcalde no puede tirar para adelante como si aquí no hubiera pasado nada", ha advertido el portavoz de IU, quien ha estado acompañado en este encuentro por la representante de IU en el consejo de administración de Tussam, Angie Gómez.

Así, Rojas ha señalado que "el Ayuntamiento está obligado a resolver el problema originado por la empresa privada a la que adjudicó la gestión y control de la prueba". En este sentido, ha anunciado que su formación solicitará formalmente que este tema se aborde en profundidad en el próximo consejo de administración de Tussam, incluyéndose como punto específico en el orden del día, tal y como viene demandando CCOO.

"Exigimos a Espadas que no siga practicando la técnica del avestruz de meter la cabeza debajo de la tierra", ha insistido el portavoz municipal de IU. Al respecto, ha aseverado que "no se puede jugar con el esfuerzo e ilusiones de quienes se preparan*para estas plazas durante años", al tiempo que ha responsabilizado al gobierno del PSOE del "escándalo" derivado de los errores de la empresa contratada para las pruebas, al haber "privatizado algo tan trascendental como el acceso a la función pública".

Para la formación de izquierdas, "la credibilidad del Ayuntamiento se ha puesto seriamente en entredicho" con este último concurso oposición en Tussam, existiendo "motivos de sobra" para considerar que "han podido vulnerarse los principios de igualdad, mérito y capacidad". Por todo ello, el portavoz de IU ha pedido a Espadas que "no dé carpetazo a esta cuestión". "El alcalde debería clarificar los hechos cuanto antes y adoptar medidas para evitar conflictos similares en el futuro, en lugar de escurrir el bulto y desentenderse del problema, como está haciendo", ha sentenciado González Rojas.