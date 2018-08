Iu de Sevilla critica que haya barrios "de primera y segunda", el "abandono" de zonas y la falta de planes integrales

Publicado 12/08/2018 11:24:38 CET

SEVILLA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de IU en el Ayuntamiento de Sevilla, Daniel González Rojas, ha criticado que sigan existiendo en la ciudad barrios "de primera y segunda", estando "abandonados" estos últimos ya que "no se invierte en mantenimiento ni se impulsan los planes integrales".

En una entrevista concedida a Europa Press, Rojas advierte de que, "por desgracia, el gran problema de esta ciudad sigue siendo la desigualdad porque anualmente es noticia a nivel estatal por tener los barrios más pobres". "Ésta es la carta de presentación del alcalde después de tres años de mandato por mucho que diga que apuesta o que tiene una agenda social muy marcada", subraya.

Así, recalca que las prioridades del gobierno han de reflejarse en el presupuesto, pero lamenta que el del gobierno municipal refleje que "el Ayuntamiento se gasta lo mismo en la caseta municipal de la Feria que en los siete planes integrales", a la par que recuerda que "la partida destinada a mantenimiento de barriadas se destinará ahora al desarrollo de una cumbre mundial de turismo".

"El gobierno socialista en el día a día no combate esas desigualdades y muestra cuáles son sus prioridades, que no son los barrios, mientras sigue habiendo zonas a dos velocidades en esta ciudad. La ciudad sigue con barrios de primera y de segunda", sentencia, añadiendo que los planes integrales ahora mismo son "un auténtico bluf".

Rojas critica que no se tuvieran en cuenta las enmiendas presentadas en los últimos presupuestos por un millón de euros para los planes integrales y considera, en este marco, "lógico que se sigan teniendo los barrios más pobres, por falta de servicios sociales, de mantenimiento y porque se está dando la espalda a la implicación de los vecinos, mientras faltan por resolver los problemas históricos de estas zonas".

En cuanto a los servicios sociales, critica que los refuerzos comprometidos por Espadas "sigan sin existir", mientras que se siguen parando los programas que se cofinanciaban con otras Administraciones, como es el caso del dirigido a Zonas con Necesidades de Transformación Social.

"No sólo se trata de los servicios sociales, que están igual o peor que con el anterior gobierno, sino también existe falta de atención a los distritos, donde no se da respuesta a los vecinos, quienes dejan de acudir a las Juntas Municipales de Distrito (JMD) porque no se llevan a cabo las cosas que se aprueban", explica.

También menciona la situación de la limpieza, donde el Ayuntamiento "ha adjudicado por casi un millón de euros a una empresa para que diga si la ciudad está más limpia o más sucia, cuando la realidad es que los vecinos ya le dicen diariamente que está más sucia".