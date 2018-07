Jiménez Becerril defenderla la lucha contra el terrorismo para "quitar la careta" al PSOE en el ámbito comunitario

Actualizado 02/05/2009 15:39:30 CET

SEVILLA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

La número tres de la candidatura del PP a las elecciones al Parlamento Europeo y hermana del concejal del PP sevillano asesinado por la banda armada ETA en 1998, Teresa Jiménez Becerril, anunció hoy que ante las instituciones comunitarias defenderá "la bandera de la libertad, la justicia y la lucha contra el terrorismo", porque tales organismos sufren un "enorme desconocimiento" del conflicto vasco y el fenómeno del terrorismo, por lo que cree necesario "quitar las caretas" del PSOE ante las instituciones europeas.

El presidente del PP andaluz, Javier Arenas, presentó hoy en Sevilla a los nueve dirigentes que representan a Andalucía en la candidatura popular a las elecciones al Parlamento Europeo; Teresa Jiménez Becerril en el tercer lugar, la eurodiputada y ex ministra de Educación y Cultura Pilar del Castillo en quinto puesto, el eurodiputado cordobés Florencio Luque en el puesto 27, Francisco Javier de la Torre (33), el concejal del PP en el Ayuntamiento de Almería Pablo Venzal (38), la dirigente del PP de Fuengirola (Málaga) Ana Carmen Mata (45), la concejal de Rota (Cádiz) Auxiliadora Izquierdo (50) y Wenceslao Font y María del Mar Dávila en las suplencias segunda y octava respectivamente.

Durante su intervención, Pilar del Castillo destacó la inclusión de Jiménez Becerril en la candidatura del PP como "una auténtica adquisición" y advirtió de que la política comunitaria y la nacional "no son compartimentos estancos", todo lo contrario, "están profundamente relacionadas" y, por eso, llamó a participar en los comicios al Parlamento Europeo fijados para el 7 de junio. "Es crucial que se participe y se vote para elegir el mejor equipo que defienda los intereses españoles y andaluces en Europa y para decir basta a unas políticas desastrosas del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, para que la crisis pueda ser gestionada desde otras políticas".

Teresa Jiménez Becerril, de su lado, recordó la figura de su hermano y la esposa de éste, Ascensión García, como víctimas de la banda armada ETA dado el atentado perpetrado en Sevilla el 30 de enero de 1998 contra este concejal del PP y su cónyuge. "Mis ideas no son otras que las de mi hermano", aseguró. La número tres de la lista del PP reconoció que, como familiar de una víctima de ETA, "hace mucho tiempo que hago política sin saberlo" a través de declaraciones públicas o escritos, pero explicó que la decisión de participar activamente del debate político le quedó clara "desde que cogí un micrófono y le dije a Zapatero que no me gustaba lo que estaba haciendo", en alusión a las negociaciones emprendidas en el anterior mandato entre el Gobierno central del PSOE y representantes de la banda armada ETA.

En ese sentido, rememoró que hace tres años, "en pleno proceso de negociación", entre el Gobierno central de José Luis Rodríguez Zapatero y la banda armada de cara a una solución al conflicto vasco, "las víctimas del terrorismo fuimos a Estrasburgo" (Francia) --sede del Tribunal Europeo de Derecho Humanos-- y al margen de la actual diputada y líder de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, "ni un candidato socialista" apoyó o asistió a las conferencias promovidas por las víctimas de ETA. "Al día siguiente recibieron a Batasuna, el brazo político de ETA, entre palmas y olivos, de la mano del PSOE, como los buenos de la película", dijo la número tres del PP a las elecciones al Parlamento Europeo en cuanto a esa "humillación" a las víctimas del terrorismo.

En ese sentido, advirtió de que las instituciones europeas sufren un "enorme desconocimiento sobre lo que pasa en España y en el País Vasco", lo que le llevó a apostar por "quitar muchas caretas" en la Unión Europea en lo que al PSOE se refiere. "¿Qué progresía es esa, --en alusión al PSOE-- de la mano de Batasuna?", preguntó retóricamente. "Voy a levantar la bandera de la libertad, la justicia y la lucha contra el terrorismo", concluyó en cuanto a su futuro papel como eurodiputada.