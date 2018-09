La jornada 'Flamencos contra Franco. Homenaje a Moreno Galván' abre las puertas este viernes en Sevilla

Publicado 13/09/2018 15:08:46 CET

El Centro de Estudios Andaluces, en colaboración con la Casa de la Provincia de la Diputación y la Bienal de Flamenco de Sevilla, organiza la jornada 'Flamencos contra Franco. Homenaje a Francisco Moreno Galván', como tributo a aquellos artistas que participaron, a través de sus letras y su posición política, en la lucha antifranquista y en la consecución de la Autonomía para Andalucía.

El seminario tiene este viernes, viernes 14, en la sede de la Casa de la Provincia de la Diputación, a partir de las 10,00 horas y hasta las 20,00 horas, que será cuando el cantaor Juan Menese tome el relevo a la decena de académicos y expertos ponentes para ofrecer a los participantes un recital de cante flamenco.

Además, la jornada se complementa con una muestra, también ubicada en la Casa de la Provincia de la Diputación, titulada 'Francisco Moreno Galván: Reunión de Arte Jondo', producida por el Museo de Arte Contemporáneo José María Moreno Galván y el Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla, con la que se le tributa homenaje a la figura este intelectual, ideólogo e impulsor de un festival flamenco histórico de la provincia.

Asimismo, se abordarán los temas 'Flamenco protesta', 'Renovación artística en el 68 y la transición' y 'Radiografía de una ciudad en cambio'.

También contará con un elenco de ponentes encabezado por la directora del Centro de Estudios Andaluces, Mercedes de Pablos, e integrado por Sara Pineda, de la Universidad de Sevilla (US); el gestor cultural del Cicus y autor de una tesis doctoral sobre Moreno Galván Juan Diego Marín; la directora del Archivo Histórico de CCOO Andalucía, Eloisa Baena; la profesora de Historia del Arte de la US Rocío Plaza; el pintor y profesor de Dibujo de la Escuela de Bellas Artes de Cuenca Ricardo Cárdenas; la cofundadora del Teatro Estudio Lebrijano Ángela Mendaro; el delegado de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de La Puebla de Cazalla, Miguel Ángel Rivero; el productor musical, compositor y manager Ricardo Pachón; crítico musical Luis Clemente y la catedrática de Antropología Social de la Universidad de Sevilla (US), Cristina Cruces.