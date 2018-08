Junta dice que la sanidad en la Sierra Sur (Sevilla) está "totalmente garantizada" ante el encierro de 'Médico 24 Horas'

Publicado 21/08/2018 18:49:56 CET

La Junta de Andalucía ha manifestado este martes que "la asistencia sanitaria en el Área de Gestión Sanitaria de Osuna se encuentra totalmente garantizada con la dotación de recursos y profesionales de los que dispone", tras el encierro realizado este martes por la plataforma 'Médico 24 Horas' en el Hospital Comarcal de la Merced, para mostrar el rechazo al plan de verano y pedir mejoras ante la "falta de personal" en los centros de salud de la Sierra Sur .

Así, la Junta ha informado, en nota de prensa, de que dicho hospital y toda el área sanitaria "está afrontando con garantía para la población estos meses estivales, para los que se ha invertido 1,2 millones de euros, casi un siete por ciento más que en el verano de 2017, lo que ha permitido contratar a 27 profesionales más, con lo que se dará respuesta a 700 intervenciones quirúrgicas, cerca de 35.000 consultas y casi 40.000 pruebas diagnósticas".

Del mismo modo, ha insistido en que "la respuesta a la atención urgente se está desarrollando con normalidad y en los tiempos recomendados", pues en este verano, se está registrando "una menor frecuentación en urgencias, con un descenso del cuatro por ciento en los casos urgentes respecto al verano de 2017".

No obstante, el plan de verano, planificado en función de la experiencia y basado en evidencias científicas, "no es cerrado y se realiza un seguimiento y monitorización para adaptarlo las necesidades que se vayan detectando". Aunque, la Junta sí ha asegurado que este plan "no cierra plantas", como respuesta a la acusación de 'Médico 24 Horas', que criticaba el cierre de una planta del Hospital Comarcal de la Merced de Osuna.

Y es que para la Junta, los recursos sanitarios en esta comarca sevillana "están disponibles siempre y se usan según sea necesario, así como se reorganizan para una mayor optimización en esta época del año, teniendo en cuenta la ocupación que mantengan los centros y la demanda asistencial que se registre".

Además, "todos y cada uno de los centros que componen dicha área permanecen abiertos durante los meses de verano", según la institución andaluza. Por lo tanto, "un total de cuatro centros de atención primaria ofrecen asistencia sanitaria por la tarde y el cien por cien de los puntos de atención de urgencias" mantienen en actividad en la época estival.