Juntos por Castilleja replica que el pleno extraordinario "es legal" y acusa al PSOE de eludir "asuntos"

Publicado 20/06/2018 10:24:32 CET

CASTILLEJA DE LA CUESTA (SEVILLA), 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Juntos por Castilleja en el Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta (Sevilla) ha replicado este miércoles al Gobierno local de la socialista Carmen Herrera e Independientes de Castilleja (ICAS), que el pleno extraordinario promovido junto con el PP para abordar varios aspectos es "legal", acusando al gabinete municipal de "hurtar al pueblo la gestión de determinados asuntos".

En un comunicado, el Gobierno local alixeño había acusado a los grupos municipales del PP y de Juntos por Castilleja de promover la celebración de un pleno extraordinario de carácter "ilegal", porque los asuntos elevados a debate y votación "se han visto ya en las correspondientes comisiones informativas y el secretario ha advertido de que no son competencias del pleno".

Para ello, el Gobierno local esgrime un informe elaborado por la Secretaría General del Ayuntamiento a instancias de la Alcaldía, sobre la "preceptividad legal" de la convocatoria del citado pleno y la "competencia o no del pleno" para decidir sobre los aspectos promovidos por el PP y Juntos por Castilleja. En concreto, y según este informe recogido por Europa Press, los aspectos elevados a debate son habilitar el edificio Santa Bárbara como escuela de música y artes, un aparcamiento rotatorio en la calle Real, la adecuación de bolardos a la legalidad vigente, modificar los requisitos de los contratos menores y la elaboración de un plan de empleo de emergencia social".

El secretario general, en ese sentido, considera que salvo lo referente a modificar los requisitos de los contratos menores, el resto de aspectos propuestos son competencia del gobierno local y no del pleno como tal, considerando que "no resultaría legalmente procedente el tratamiento, votación y aprobación" de estos asuntos, al no ser "temas de competencia resolutoria plenaria".

"Es el pleno de la vergüenza, porque los acuerdos, en caso de salir adelante, no se podrían llevar a cabo porque son ineficaces al ser aprobados por un órgano que no tiene las competencias para ello", avisa así el Gobierno local, que critica que el PP y Juntos por Castilleja "obliguen a hacer un gasto innecesario, que se podría dedicar a otras muchas necesidades".

Frente a ello, Juntos por Castilleja ha replicado que la sesión plenaria "es completamente legal y está sujeta a derecho". "Las mejores pruebas de ello son que la Alcaldía lo ha convocado y que

así lo recoge el propio secretario municipal en el informe", alega Juntos por Castilleja.

A tal efecto, la formación avisa de que el Gobierno local "hurta al pueblo la gestión que se hace de ciertos asuntos" y "la vecindad de Castilleja tiene derecho a que ciertos temas se debatan en los plenos, aunque no sean propuestos por el gobierno municipal ni de su agrado". "El criterio que mantiene la Alcaldía de que estos asuntos deben ser presentados como ruego y no como mociones sirve de excusa para hacer una selección política y arbitraria de los asuntos que componen el orden del día de los plenos, dejando fuera casi todo lo que presenta la oposición", alega Juntos por Castilleja.

Así, dicho partido expone que ante el "bloqueo institucional" del Gobierno local a la oposición, Juntos por Castilleja y el PP, merced a la Ley de Bases de Régimen Local, que permite forzar un pleno extraordinario si lo apoyan una cuarta parte de los concejales de la corporación, promueve esta sesión para que se debatan "asuntos que la alcaldesa deja fuera del orden del día de los plenos ordinarios".