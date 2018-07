La madre del sevillano muerto en Perú llega a Lima para reconocer el cuerpo

Actualizado 26/01/2015 19:41:39 CET

La familia reúne más de 10.000 euros para sufragar los gastos porque desconoce aún quién financiará la repatriación del cuerpo

La madre de Pedro Luis y Javier García-Mauricio ha llegado ya a Lima (Perú) y se dirige hacia el poblado de Atalaya, el más cercano al tramo del río Urubamba en el que volcó la barcaza en la que navegaban sus hijos. Mientras ha sido ya localizado el cadáver de Pedro Luis, de 36 años, sigue desaparecido su hermano menor, de 34 años, toda vez que la barcaza no ha sido volteada por completo y la búsqueda sigue también por las orillas del río.

Pedro García-Mauricio, el padre de estos dos varones naturales del barrio sevillano de Los Remedios, ha informado a Europa Press de que la madre de ambos dos ha llegado ya a Lima y se dirige hacia Pucallpa, desde donde prevé viajar "en helicóptero o avioneta" hacia el poblado de Atalaya, ubicado en la región peruana de Ucayali y cercano a la orilla del río Urubamba en la que volcó la embarcación en cuestión. Hasta el momento, las labores de rescate han supuesto el hallazgo del cadáver de Pedro Luis García-Mauricio, siendo descubierto además su pasaporte.

La madre, según explica, quiere "identificar en persona" el cadáver de Pedro Luis, de 36 años, aunque la familia ha autorizado a las autoridades peruanas, a través de tres amigos que se encuentran en Perú, a recoger muestras de pelo, uñas y sangre del cadáver antes de que el mismo sea "embalsamado", siempre al extremo de realizar unas pruebas de AND que confirmen la identidad del cuerpo, porque se encontraría en un importante estado de descomposición.

Dado que la madre "se ha tenido que pagar su propio billete" de avión hacia Perú y el Consulado General de España en Lima no habría aclarado si el Estado financiará o no la repatriación del cadáver, la familia promueve una recogida solidaria de fondos, un "crowfounding" a través del enlace 'http://www.gofundme.com/ayudaPedro-y-Javi', con el que ha recogido ya 7.911 euros, unos 10.126 euros, según una consulta de Europa Press.

En cuanto al hermano menor, Javier, de 34 años, "no se sabe nada", si bien la maquinaria desplazada hasta el lugar del siniestro no ha volteado completamente la barcaza volcada, cuya cabina "está totalmente encallada en el fango del fondo" de la orilla, con lo que las autoridades peruanas han resuelto desmantelar el barco y de hecho ya habrían logrado inspeccionar la mitad del mismo. Igualmente, el padre del desaparecido explica que "los lugareños están batiendo las orillas" con canoas, aunque "no hay noticias.

Pedro Luis y Javier García Mauricio, pertenecientes a una familia de Los Remedios ahora afincada en Mairena del Aljarafe, llevaban ya una larga temporada en Iberoamérica, trabajando en países como Chile, y después de haber pasado un tiempo en Cuzco (Perú), habían decidido internarse en el Amazonas para viajar hasta Ecuador y buscar allí empleo.

El 17 de enero, la barcaza con la que navegaban por el río Urubamba, en la región peruana de Ucayali, volcó como consecuencia de una "fuerte riada", según explicaba a Europa Press una familiar. En la embarcación viajaban varias personas, un tractor y una carga de madera.