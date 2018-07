Maíllo: La "ruptura" demuestra que Susana Díaz "no es de fiar" y dificulta "cualquier tipo de pacto" futuro

Publicado 26/01/2015 18:20:38 CET

Asegura que la presidenta se ha "inventado" los motivos del adelanto y que ha "fracasado" en su primer reto político

SEVILLA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha asegurado este lunes que la "ruptura unilateral" del acuerdo de gobierno decidida por la presidenta de la Junta, Susana Díaz, para adelantar las elecciones autonómicas al próximo 22 de marzo demuestra que la líder del PSOE-A "no es de fiar" y hace "difícil cualquier tipo de pacto" futuro entre ambas formaciones.

Maíllo se ha pronunciado de este modo en una rueda de prensa en la sede de IULV-CA en Sevilla junto a los tres consejeros de la federación en el Gobierno andaluz, Diego Valderas, Elena Cortés y Rafael Rodríguez, y otros cargos públicos y orgánicos apenas dos horas después de que Susana Díaz hiciera oficial el adelanto de las elecciones autonómicas al 22 de marzo.

En su opinión, en Andalucía no se ha producido "un adelanto de elecciones, sino una ruptura unilateral" del pacto de gobierno entre PSOE-A e IULV-CA que constituye el "fracaso" de Susana Díaz "en su primer reto político", ya que, en su opinión, "se ha inventado las explicaciones" para justificar una "ruptura unilateral con argumentos tremendamente débiles".

ASEGURA QUE DÍAZ LE OFRECIÓ UNA "RUPTURA PACTADA"

Maíllo, que ha desvelado que Díaz le llegó a ofrecer en la conversación telefónica que mantuvieron este domingo una "ruptura pactada" que fue rechazada desde IULV-CA, que se negaba a "negociar nada", ha advertido a los dirigentes de IU de que "el PSOE cuando puede te la juega y se la ha jugado al pueblo andaluz en este caso".

"Esta ruptura nos da un mensaje: cuidado con el PSOE que no es de fiar, firma y no cumple, acuerda y se niega a ejecutar lo acordado", ha destacado el dirigente de izquierdas, que ha dicho esperar que "a los rompedores que no cumplen lo acuerdan" obtengan en las urnas "un gran Artur Mas el próximo 22 de marzo".

En este contexto, se ha mostrado convencido de que Susana Díaz no quería "estabilidad" en el Gobierno andaluz, "sino parálisis", algo que IULV-CA no ha permitido porque no ha sido una formación "sumisa". "Frente a la ambición personal, al autoritarismo y a las tácticas electorales, IULV-CA solicitaba el cumplimiento del acuerdo", ha añadido.

Para el máximo dirigente de la federación de izquierdas, los verdaderos motivos que han llevado a la presidenta de la Junta a romper el pacto de gobierno han sido la falta de voluntad para llevar a cabo políticas de izquierdas y la petición de creación de una nueva comisión de investigación en el Parlamento en materia de corrupción.

EL PSOE-A "VUELVE A LAS ANDADAS"

Sobre este último asunto, Maíllo ha lamentado que el PSOE-A lleve "cinco minutos solo y vuelva a las andadas", haciendo así alusión al hecho de que los tres exconsejeros y diputados 'preimputados' en el caso de los ERE hayan sido nombrados nuevos miembros de la Diputación Permanente para que sigan siendo aforados tras el adelanto electoral.

También puede tener consecuencias en materia de corrupción, a juicio de Maíllo, "el blindaje" que PSOE-A y PP-A han realizado de sus cargos en la Cámara de Cuentas de Andalucía, al ser éste el órgano fiscalizador de todas las ayudas concedidas por el Gobierno andaluz, muchas de ellas investigadas en el marco de los casos de corrupción investigados en la Comunidad.

Tras mostrarse convencido de que hoy es un "día feliz" para el expresidente del Gobierno Felipe González porque "su sueño de gran coalición está más cerca", el dirigente de izquierdas ha destacado la coincidencia de que el día que gana Syriza en Grecia, "el PSOE-A rompe con IULV-CA y pacta con el PP-A", en relación a la renovación de la Cámara de Cuentas.

IULV-CA IRÁ "A POR TODAS" EL 22M

Maíllo, que ha garantizado que su formación está "preparada" para afrontar las próximas autonómicas, unas elecciones en las que van "a por todas y aspiran a lo máximo", ha explicado que las leyes que han quedado pendientes del acuerdo programático serán una "prioridad" en el programa de la federación de izquierdas de cara a las elecciones autonómicas.

Seguidamente, ha llamado a la participación en la manifestación que IULV-CA ha convocado el próximo 28F para reivindicar un verdadero cambio en Andalucía y que las leyes comprometidas se conviertan en una realidad con el nuevo gobierno, un gobierno del que Maíllo espera ser "presidente" el próximo 22 de marzo.

"Vamos a congelar la sonrisa de los poderosos en las autonómicas", ha resaltado el líder de IULV-CA, quien a la pregunta de si su formación afronta una campaña electoral "a cara de perro" contra el PSOE-A ha respondido que no van a perder el tiempo ni a gastar energías en cuestiones "que no valen la pena".