El Mairenero José Daniel Hernández gana el IV concurso de Diseñadores Noveles de Moda Flamenca

Actualizado 26/01/2017 16:15:04 CET

SEVILLA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La pasarela de moda flamenca We Love Flamenco, organizada por la empresa Go Eventos, inauguró el pasado martes su nueva plataforma Viva by WLF, mediante un desfile con los diseños de los ocho finalistas de la cuarta edición del concurso de Diseñadores Noveles de Moda Flamenca, que organizó la Diputación a través de Prodetur, en la última Feria de la Moda Flamenca, incluida en la Muestra de la Provincia 2016.

El vicepresidente de Prodetur, Antonio Conde, hizo entrega al mairenero José Daniel Hernández del premio como finalista del certamen de noveles de la provincia, un galardón valorado por un jurado de expertos formado por nombres como Ángeles Verano y Laura Sánchez.

Conde expresó la satisfacción por parte de la Diputación de colaborar con este evento, ya "que el éxito del mismo contribuye al de la Feria de la Moda que organizamos todos los años en el patio de la Diputación, con el que pretendemos hacer visible el trabajo de los emprendedores en este sector".

Gracias a este premio, José Daniel Hernández tendrá la posibilidad de participar en la siguiente edición de la We Love Flamenco como firma o diseñador profesional, además de obtener un paquete de premios consistente en un fin de semana para dos personas, en régimen de alojamiento y desayuno, en un hotel de la provincia de Sevilla; almuerzo y cena para dos personas en un restaurante local; un viaje en globo para dos personas y un lote de vinos sevillanos.

En la pasada edición de este concurso organizado por la Diputación de Sevilla resultó ganador el sevillano Jonathan Sánchez, quien ha desfilado, este año, como profesional en We Love Flamenco, una pasarela por la que ya se han estrenado como firmas Eloy Enamorado, de Burguillos, e Inmaculada Linares, de Villaverde del Río, ganadores de las anteriores ediciones de este Certamen de Noveles de Moda Flamenca.