Más de 24.500 personas asisten ya a las Noches en los Jardines de Alcázar de Sevilla, con una ocupación que roza el 98%

Publicado 20/08/2018 18:07:40 CET

SEVILLA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Desde que el pasado 14 de junio se iniciara la XIXª Edición de Noches en los Jardines del Real Alcázar de Sevilla, ya han asistido a sus conciertos un total de 24.535 personas, que supone una media de 430,43 espectadores por día de concierto, así como un índice de ocupación del 97,61 por ciento. Y el ciclo musical se adentra en su undécima semana de conciertos, que se realizarán del 20 al 25 de agosto, de lunes a sábado.

En una nota, el Ayuntamiento ha informado de que este lunes actúa Q & The Moonstones, grupo liderado por el guitarrista onubense Quique Bonal. El resto de la banda la integran la activa cantante sevillana Vicky Luna, a la que se une una potente sección rítmica formada por Rafael Rabal y Nani Conde, "que imprimen a la banda una fuerza y swing arrebatadores". El grupo aborda los estilos más influyentes de la música popular anglosajona en los que alternan el swing, el rhythm & blues, el rock & roll y el soul. Durante 60 minutos, interpretarán piezas que cautivarán al espectador por su dinámica, emotividad y energía. Así de simple, 'This & That'.

El martes vuelve la música arábigo-andalusí de la mano de Al Maqam, grupo creado en el año 2000 con la idea de favorecer la convivencia, la interculturalidad y el hermanamiento entre culturas. Ofrecerán Al-Andalus: las llaves de la memoria, un programa de música árabe en general con temática andalusí, una música que se alimentaba de las culturas magrebíes, hispana y del Cercano Oriente. Músicas y cantos que encuentran en el norte de África, Al Magreb, la mejor forma de manifestarse a través de la cultura tradicional.

Ya el miércoles 22 de agosto se presenta el flautista sevillano Rafael Ruibérriz acompañado por el cuarteto Goya, singular formación dentro del panorama camerístico español, especializada en la recuperación, estudio y difusión del repertorio ibérico y la fidelidad a la perspectiva histórica de cada obra. Ofrecerán el programa Serenata en los jardines de palacio, un viaje a los Reales Sitios en el siglo XVIII con los quintetos op. 55 de Boccherini que bien pudieron sonar en los interiores o en los jardines del Palacio Real de Madrid, o en los de Boadilla, La Granja, Aranjuez, Riofrío, Arenas de San Pedro o del mismo Alcázar de Sevilla.

Al día siguiente, el jueves 23 de agosto vuelven Liona & Serena Strings para ofrecernos Sefarad, un programa centrado en la música sefardí; música creada por los judíos que vivían en la Península Ibérica llamada Sefarad antes de la Reconquista, y que se ha mantenido viva desde entonces hasta hoy pasando de generación a generación verbalmente. En Sefarad se entrelaza la esencia musical de la España medieval (Castilla, Aragón y Andalucía) con la del resto del mundo, a través de los caminos creados por los nómadas hebreos. Los textos elegidos para este concierto son de la Era Dorada desde el 700 al 1490 d.c., originarios en tierra ibérica.

El viernes 24 de agosto se presentan la violista Marian Herrero y Daniel Del Pino al piano, que han actuado por toda España y en Suiza con un repertorio que abarca desde el barroco hasta la música actual. Daniel del Pino ha actuado en las mejores salas de todo el mundo y ha colaborado como solista con prestigiosas orquestas. Por su parte Marian Herrero es Primer Premio del concurso Hazen y colabora habitualmente con la Orquesta de RTVE. Nos presentarán Bach: una visión moderna, un programa para descubrir nuevas sonoridades y conceptos en la interpretación del Barroco con instrumentos modernos como la viola y el piano, donde su caja de resonancia, la mayor duración del sonido y la posibilidad de usar dinámicas a diferencia del clave, abre todo un mundo para redescubrir estas joyas de la literatura.

Ya el sábado 25 de agosto, vuelve Random Thinking, que llega avalado por el reconocimiento unánime de crítica y público. Escogidos entre los Mejores Artistas Nacionales del año por RNE, "su estilo es todo un tratado de buen hacer, enraizado en los géneros madre de la música actual, pero ecléctico y cosmopolita". Por su expresividad, por lo orgánico de su sonido y por la energía que inyectan, "hacen de su propuesta una experiencia única e inolvidable". Presentarán 'Puro acústico', un viaje emocional a través de temáticas universales como el esfuerzo, la superación y la libertad; un espectáculo basado en poderosas melodías que fusionan pop, folk, blues y smooth jazz, derrochando fuerza, elegancia y sensibilidad.

Las entradas se pueden adquirir al precio de seis euros, si se compran en la taquilla del Apeadero del Real Alcázar (Patio de Banderas), en horario de 10,00 a 13,00 horas y de 19,00 a 20,30 horas, de lunes a viernes. También se pueden comprar por internet al precio de siete euros. Estas entradas se podrán imprimir en casa o descargarse en un dispositivo móvil.