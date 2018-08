Millán afirma que el mandato de Espadas "pasará sin pena ni gloria" mientras destaca las aportaciones de Cs

Publicado 17/08/2018 14:48:38 CET

SEVILLA, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Sevilla, Javier Millán, ha puesto en valor las actuaciones puestas en marcha y las medidas desarrolladas gracias a iniciativas de esta formación durante el mandato del socialista Juan Espadas, el cual "pasará sin pena gloria".

En una entrevista concedida a Europa Press, Millán, tras advertir de que su formación está "cada vez está más descreída" de los compromisos de cumplimiento por parte del PSOE, ha criticado que el mandato de Espadas sea "muy plano", con determinados asuntos que "se han intentado relanzar de cara a la galería con mucha palabrería pero que no se han materializado".

"Creo que a un alcalde se le debe pedir que lidere un cambio, un impulso y un salto cualitativo en la ciudad. No nos debemos resignar a que no haya un escándalo. No se están produciendo cambios, transformaciones y crecimiento en la ciudad", lamenta.

En cuanto a los acuerdos presupuestarios con Cs, destaca el valor de su formación cuando "se plantó en el despacho del alcalde para trasladarle la oportunidad y necesidad de firmar estos acuerdos, pensando siempre en el interés de la ciudad". Sin embargo, lamenta que la "gran mayoría de los puntos no se han cumplido" y pone como ejemplo el acuerdo en 2017 relativo al plan para parques infantiles adaptados donde "no hay ni uno tal como se pactó".

Pese a los "incumplimientos", se ha mostrado "orgulloso" de las otras medidas que "han redundado en el beneficio de la ciudad", mencionando la bajada del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) o la entrada en vigor en septiembre del bonobús infantil. "Son gotas en el océano que han servido para construir ciudad con sólo tres concejales, pese a no ser llave de gobierno", recalca.

POLÍTICA DE "FUEGOS ARTIFICIALES" EN TURISMO Y CULTURA

También, ha hecho referencia a la necesidad de aspirar a generar "una ciudad que sea foco de atracción del turismo de calidad", lo que liga a la cultura y al patrimonio histórico. Al hilo de ello, señala que en materia de gestión cultural y turismo pasará el mandato "disolviendo los entes constituidos al respecto sin que se establezca el sustituto y la forma de gestionar". "Si no hay órgano de gestión y no se da participación a los agentes del sector, nos encontramos con una política de fuegos artificiales", advierte.

Igualmente, critica que los recursos económicos establecidos "no se emplean para los fines que estaban determinados" y pone como ejemplo al caso de los recursos provenientes del Alcázar destinados a "tapar el agujero" del Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS) en vez de emplearse en el Castillo de San Jorge, el Antiquarium o el Museo de la Cerámica (ICAS).

Así, respecto a la denuncia realizada por su formación relativa a los cuatro millones de euros que se habrían transferido del Alcázar al ICAS desde 2014, de los que "sólo hay 19 facturas, por 22.203 euros que acreditan su empleo en promoción", señala que se continúan estudiando posibles iniciativas y "todas las posibilidades están abiertas", ya que cree que de ello "se podría deducir alguna responsabilidad al respecto".