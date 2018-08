Millán lamenta los "parches improvisados" de Espadas en el arbolado, con una gestión verde "fracasada"

Publicado 01/08/2018 15:12:10 CET

SEVILLA, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Sevilla, Javier Millán, ha lamentado el "fracaso absoluto" en la gestión de las zonas verdes en el mandato del socialista Juan Espadas, ya que considera que "tapa con parches y a golpe de improvisación" los problemas que van surgiendo "pese a la importante cantidad de presupuesto que se destina" a la materia.

En una entrevista concedida a Europa Press, Millán ha concluido que el alcalde es "cooperador necesario y cómplice del mal estado del arbolado", lo que considera que supone "un peligro evidente para la seguridad de las personas y para los bienes de la ciudad".

Recuerda que el gobierno local, "sobrepasados ya los tres años de mandato, seguía con la herencia" del macrocontrato para las zonas verdes de Juan Ignacio Zoido (PP), "pese a que decía que era malísimo, y por fin han puesto en marcha uno nuevo". "Ahora nos encontramos con ramas que se caen continuamente, con una tala indiscriminada y podas extemporáneas en pleno verano, entre otros", lamenta.

El portavoz municipal considera que esto supone "un ejemplo de incapacidad" de gestión y llama la atención sobre los heridos ocasionados por la caída que se produjo en el Real Alcázar, especialmente teniendo en cuenta que "aún hay una persona de 74 años que está en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) desde hace dos meses".

"Es un ejemplo de lo que le puede ocurrir a cualquier sevillano en cualquier calle de la ciudad", lamenta, alertando de que "no ha habido cuidado, ni correctas podas ni conservación y se están pagando las consecuencias". A ello, suma la realización de "talas indiscriminadas para que no se caigan las ramas, lo que no es la actuación correcta".

En su opinión, el gobierno local "ha de reconocer que no es capaz de gestionar las zonas verdes de la ciudad" y no ve cambios con la asunción de competencias sobre las zonas verdes del concejal delegado de Deportes, el socialista David Guevara.

"No percibo cambio con la llegada de Guevara, más allá de que se acelere la tala. Esto va cada vez peor y sólo hay que darse una vuelta por el Parque de María Luisa, donde ya no hay sombra y árboles cortados", critica, añadiendo que hay una promesa de replantación a futuro, "pero que no se ve en la realidad".