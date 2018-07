Moción de Participa e IU al pleno en demanda de la derogación de la Ley Mordaza y las reformas laborales

Publicado 25/06/2018 14:41:44 CET

SEVILLA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Participa Sevilla e IU van a llevar una moción conjunta al próximo pleno del Ayuntamiento de Sevilla con diferentes iniciativas dirigidas al nuevo Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE), a fin de empezar a revertir ya los "retrocesos sociales y democráticos" ocasionados por las políticas neoliberales del anterior Ejecutivo del Partido Popular y, al mismo tiempo, avanzar en la recuperación de todos los derechos arrebatados al conjunto de la ciudadanía en los últimos años.

Así lo han anunciado en una rueda de prensa los portavoces municipales de IU y Participa, Daniel González Rojas y Susana Serrano respectivamente, quienes han advertido al alcalde de Sevilla, Juan Espadas (PSOE), que el tiempo de "escudarse en los impedimentos" legales existentes a nivel estatal para no aplicar las políticas que la ciudad necesita ya pasó, pues "ahora son sus compañeros de partido los que gobiernan en el país".

En este sentido, IU y Participa instan en su moción al nuevo Gobierno tanto a derogar ya la llamada 'Ley Montoro', para acabar con el "yugo" que ha estado asfixiando a los ayuntamientos, como a eliminar los obstáculos legales que en estos momentos dificultan la "municipalización o remunicipalización" de los servicios públicos externalizados.

Igualmente, ambas formaciones reclaman al Gobierno de Sánchez que elimine o modifique la Ley Mordaza con vistas a la elaboración de un texto que "salvaguarde la libertad de expresión y sus connaturales derechos de reunión y manifestación", a la par que demandan la supresión de las dos reformas laborales impuestas por el PSOE y por el PP y que han convertido "en norma la precariedad" en el ámbito del trabajo.

La modificación de la actual Ley Hipotecaria, para blindar el derecho a la vivienda recogido en el artículo 47 de la Constitución, así como la adopción de los cambios normativos necesarios para garantizar el poder adquisitivo de las pensiones públicas y restablecer la jubilación ordinaria a los 65 años, o el incremento de la dotación presupuestaria del Pacto de Estado contra la violencia de género, agilizando el trasvase de estos fondos a los ayuntamientos, son otras de las reivindicaciones básicas que IU y Participa incluyen en su moción plenaria.

El portavoz de IU, Daniel González Rojas, ha precisado que ambas formaciones tienen claro que el nuevo Gobierno del PSOE "no va a abordar las políticas de cambio y las grandes transformaciones" que se necesitan en el país para construir una sociedad más justa. Pero, al menos, ahora se abre una oportunidad para "reparar lo destruido por el PP" y afrontar los "cometidos más urgentes". En ese sentido, ha subrayado el valor de esta iniciativa plenaria con la que "queremos dar un grito desde Sevilla para que empiecen a impulsarse, de una vez, los avances esperados, ya que, como se ha demostrado con la moción de censura contra Rajoy, hay números suficientes en el Congreso para ello".

Por su parte, Susana Serrano ha remarcado que esta moción no sólo pone de nuevo en primera línea de la agenda política las prioridades de ambas formaciones y las necesidades más urgentes de la gente, sino que permite también recordarle al alcalde que "ya no caben más excusas". De este modo, ha asegurado que el debate plenario servirá para que la sociedad sepa las posiciones que defienden cada uno de los grupos políticos y su actual grado de compromiso ante los graves problemas que afectan a la ciudad. "A partir de ahora el marcador empieza a contar para el señor Espadas, una vez que sus compañeros forman parte ya del Gobierno central. Así que le pedimos que haga su trabajo porque no podemos esperar ni un minuto más", ha manifestado.