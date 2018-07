Moreno, sobre el impuesto de sucesiones: "La batalla contra el infierno fiscal en Andalucía se va a ganar entre todos"

Actualizado 28/05/2016 15:27:21 CET

OSUNA (SEVILLA), 28 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, ha defendido la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones en la Comunidad y ha afirmado que "no se puede vivir en un infierno fiscal, que es en lo que lo está convirtiendo el PSOE-A", por lo que exige cambiar esa situación. "Esa batalla la vamos a ganar entre todos", sentencia.

Moreno ha participado este sábado en un acto del partido contra este impuesto en el municipio sevillano de Osuna, junto a la secretaria general y el vicesecretario de Organización del PP de Sevilla, Virginia Pérez y Juan de la Rosa, respectivamente, tras lo que han realizado un paseo por la localidad y han mantenido un encuentro con militantes.

En este marco, el dirigente popular explica que la campaña "sólo pretende hacer justicia" y propone bonificar al 99 por ciento del citado impuesto, un tributo ante el que "la inmensa mayoría de los andaluces se han mostrado en desacuerdo", tal como asegura que confirman las alrededor de 300.000 firmas recogidas. "No tiene sentido que cualquier andaluz tenga que pagar más que uno que vive en Castilla-La Mancha, Galicia o Madrid", agrega.

Por ello, se ha mostrado convencido de que la campaña impulsada pertenece a "la sociedad andaluza" y ha animado a sumarse a todas las organizaciones sociales, agrarias, sindicales, entre otras, que consideren que este tributo "no es justo ni sensato". "No es una campaña contra Susana Díaz o el PSOE, sino a favor de Andalucía porque no hay trincheras ideológicas y hemos conseguido 300.000 firmas de toda orientación política", recalca.

Así, subraya que se trata de un impuesto "injusto" que hace que "26.000 familias tengan que rechazar su herencia, que otros 23.000 andaluces al año se censen en otras comunidades, además de que muchas explotaciones agrarias no tengan continuidad y no puedan pasar de padres a hijos porque el impuesto es asfixiante".

"QUE SE SEPA TODA LA VERDAD EN EL CASO DE LOS ERE"

Por otra parte, a preguntas de los periodistas, Moreno ha hecho referencia al caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE), indicando nuevamente, en línea con lo expresado el viernes, que muestra su "respeto absoluto" a la justicia y que lo "único" que le preocupa es que "el dinero supuestamente defraudado sea devuelto" y se sepa "toda la verdad sobre el cerebro de esas irregularidades".

En este sentido, muestra su preocupación por que "el dinero que es de todos los andaluces vuelva a los andaluces", además de que "se sepa toda la verdad sobre quien ha hecho la operativa de esas irregularidades en los ERE". "Que paguen aquellos que lo han hecho mal para que nunca más vuelva a pasar en Andalucía cosas como las que desgraciadamente hemos visto en la trama de los ERE", insiste.