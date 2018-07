Moreno recuerda respecto al conflicto de la educación diferenciada que el derecho de elegir centro "no es absoluto"

Actualizado 02/05/2013 15:55:44 CET

Resalta que el criterio de demanda no puede anteponerse al de los recursos disponibles y las necesidades de escolarización

SEVILLA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación de la Junta de Andalucía, Mar Moreno, ha recordado respecto al conflicto establecido con la no renovación del concierto de unidades en diez centros de educación diferenciada por sexo en la comunidad autónoma que el derecho a elegir centro, esgrimido por las familias para justificar su petición de que no se retire la subvención, "no es absoluto".

Durante la Comisión de Educación en el Parlamento andaluz, Moreno ha resaltado el hecho de que la decisión de dejar de financiar 39 unidades pertenecientes a estos colegios, fundamentada en resoluciones judiciales que rechazan sufragar con recursos públicos este modelo pedagógico, haya sido "cuestionada" por "algunos sectores que, al parecer, hubieran preferido que esta situación sólo afectara a las escuelas públicas, lo que, evidentemente, no es la opinión de la Consejería".

De esta manera, la titular autonómica de Educación ha mostrado su "respeto" y "colaboración" para con la concertada, "pero atendiendo a los recursos existentes". Y es que, a su juicio, los que defienden en este caso el derecho a elegir de las familias "no tienen respaldo legal", toda vez que la jurisprudencia establece que en la administración debe prevalecer, por encima de otros criterios, la atención a las necesidades de escolarización con los recursos disponibles.

Moreno también ha respondido al argumento de la gran demanda social existente en estas estructuras educativas, señalando que en Andalucía un total de 556 centros públicos también han tenido más solicitudes que plazas ofertadas y que, de hecho, de los cien con más demanda en toda la comunidad, 53 son públicos. "La ecuanimidad, la legislación y la jurisprudencia avalan nuestras decisiones", ha manifestado.

La consejera, asimismo, ha informado de la supresión de otras 21 unidades concertadas en colegios en los que falta alumnado, dada la caída demográfica, o en los que su mantenimiento supondría la eliminación de unidades públicas.

EL 91% DE ADJUDICACIONES, EN CENTROS PRIORITARIOS

Estas declaraciones se han realizado en el marco de una comparecencia realizada para informar sobre los criterios de escolarización; Moreno ha resaltado que el 91 por ciento de las adjudicaciones escolares son en los centros prioritarios y casi el 96 por ciento a alguno de los deseados.

También ha destacado como principales novedades del procedimiento que ya no es necesario aportar documentación cuya información la Consejería pueda recibir a través de otras administraciones, medida tendente a simplifcar trámites, mientras que también se pone en marcha la aplicación para terminales móviles 'iEscolariza', con fines informativos.

Por parte del Grupo Socialista, el portavoz del PSOE en la Comisión de Educación, Francisco Menacho, ha incidido en la importancia de la planificación y la "igualdad de oportunidades". Respecto a la polémica de la diferenciada, ha recalcado que una cosa es la libertad de elección y otra distinta el acceso efectivo al centro, y ha subrayado que no le preocupa tanto el conflicto como el articulado de la reforma educativa que sostiene que "la enseñanza segregada por sexo no es discriminación".