Músicos de la OJA se manifiestan este lunes ante el Parlamento contra los recortes y la destitución de Thomas

Actualizado 28/02/2011 6:56:29 CET

SEVILLA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La plataforma en defensa de Orquesta Joven y el Joven Coro de Andalucía se manifiesta este lunes 28 de febrero, Día de Andalucía, a las puertas del Parlamento regional, coincidiendo con el acto institucional del izado de bandera. Esta manifestación-concierto se celebra en señal de protesta ante el recorte económico al Programa Andaluz de Jóvenes Instrumentistas y la destitución del director Michael Thomas.

Así, fuentes de esta plataforma han informado a Europa Press que este acto tendrá lugar desde las 10,30 hasta las 13,00 horas, tiempo en que los miembros de la OJA y el JCA, así como otros músicos, interpretarán ante la Cámara andaluza las obras 'Marcha Radetzky' de Strauss, 'Danza Húngara nº5' de Brahms, 'Carmen Suite nº1: Les Toréadors' de Bizet, 'Dies Irae del Requiem' de Mozart, y 'Finlandia' de Sibelius.

Esta protesta se realiza después de la celebrada el pasado domingo 20 de febrero en las ocho provincias andaluza, que fue un "éxito" en cuanto al apoyo social, ya que se recogieron entre todas las capitales de Andalucía alrededor de 6.000 firmas que se suman a las 5.100 que se han recogido a través de Internet en www.peticionpublica.es.

Estas mismas fuentes han querido dejar claro que toda esta protesta "es absolutamente neutral políticamente hablando" porque el Programa Andaluz de Jóvenes Intérpretes "es algo cultural". "Este proyecto lleva 10 años disolviéndose y finalmente hemos tenido que salir a la calle para que la gente sepa cuál es el problema, y qué es la OJA, el JCA, y el Programa, un proyecto que la propia Junta no enseña y del que no está orgulloso".

Al hilo de lo anterior añaden que "llevamos muchos años viendo como la OJA no puede ir a festivales internacionales por falta de presupuesto, no tiene profesores, ni la variedad de la que ellos presumen en otros proyectos, porque evidentemente el dinero influye en la calidad, y no podemos pedir calidad sin apostar con el dinero", lamentan. Por tanto, "queremos que el Programa de Jóvenes Instrumentistas sea prioritario dentro de la formación de élite de los músicos andaluces tanto económicamente y mediáticamente".

Del mismo modo, desde la plataforma se ha reiterado "su desacuerdo" con la Comisión Artística que dirigirá la Orquesta y el Coro, porque, a su juicio, "el sueldo de una persona contratada anualmente probablemente se la misma suma de dinero que el contrato de cuatro o cinco directores artísticos para los diferentes programas".

Además, "las cosas iban bien como estaban, sino que le pregunten al profesorado, a Julio Domínguez, director del Coro y Premio Nacional de Coro, a toda la gente que ha venido al programa, y que entonces que el consejero de Cultura tome decisiones al respecto", señalan desde la plataforma, al tiempo que resaltan la labor realizada por Michael Thomas, del que destacan "su excelente currículum" y su "dedicación" a la enseñanza musical andaluza.