Las 'Noches en los Jardines del Real Alcázar' cosechan casi 20.000 visitas y afrontan su novena semana

Publicado 06/08/2018 12:46:13 CET

SEVILLA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ciclo de conciertos de las 'Noches en los Jardines del Real Alcázar' de Sevilla ha alcanzado ya las 19.243 visitas, lo que supone una media de 427 espectadores por día, así como un índice de ocupación del 96,97 por ciento en sus sesiones, adentrándose en su novena semana de conciertos.

Así, la noche de este lunes, según informa el Ayuntamiento de Sevilla en nota de prensa, actuará The Dixielab, un grupo formado por cinco músicos con mucha experiencia en swing y el hot jazz de las décadas de los 20 y 30, presentando su primer disco 'Hear Me Talking To You', donde reivindican el blues más antiguo como piedra de toque y elemento fundamental del jazz.

El martes, en cambio, vuelve Random Thinking, escogidos entre los mejores artistas nacionales del año por RNE, con un estilo enraizado en los géneros madre de la música actual pero ecléctico y cosmopolita, que presentará 'Puro acústico', un viaje emocional a través de temáticas universales como el esfuerzo, la superación y la libertad; un espectáculo basado en poderosas melodías que fusionan pop, folk, blues y smooth jazz, derrochando fuerza, elegancia y sensibilidad.

En esta línea, el miércoles llega la música arábigo-andalusí de la mano de Al Maqam, grupo creado en el año 2000 con la idea de favorecer la convivencia, la interculturalidad y el hermanamiento entre culturas, ofreciendo 'Al-Andalus: las llaves de la memoria', un programa de música árabe en general con temática andalusí.

El jueves 9 de agosto el Alcázar abrirá sus puertas a la música barroca con Alla Vera Spagnola, integrado en esta ocasión por la soprano Rocío de Frutos, el violagambista Ventura Rico y el organista Alejandro Casal, todos con amplia experiencia y trayectoria profesional, especialmente en el seno de la Orquesta Barroca de Sevilla, ofreciendo el programa 'Música en tiempos de Couperin', que incluye obras de tres de los más grandes compositores franceses del Barroco entre los que se encuentran Couperin 'Le Grand', Rameau y Charpentier.

MÁS MÚSICA

Además, el viernes siguiente actuarán el flautista Luis Orden y Óscar Martín al piano; dos reconocidos intérpretes sevillanos ampliamente avalados por sus respectivas trayectorias profesionales, presentando 'Le nouveau siècle', un programa en torno a Debussy y la Francia de finales del XIX y principios del siglo XX, una época que transformará la historia del arte viendo surgir el impresionismo. Así, se interpretarán melodías actuales que son sinónimos de belleza y refinamiento de, entre otros, Gabriel Fauré, Maurice Ravel y de Claude Debussy.

Para concluir, el sábado 11 de agosto llega la Camerata Flamenco Project, con más de 15 años de recorrido, a lo largo de los cuales ha realizado multitud de conciertos en los festivales más importantes del mundo, tanto en el ámbito del glamenco como del clásico y del jazz, presentando 'Impressions', un proyecto que integra la identidad musical del flamenco actual con piezas del impresionismo francés y con un sonido que se convierte en "una declaración de principios del sentir contemporáneo" en la interpretación de piezas de maestros como Ravel, Satie y Debussy y junto a estilos jondos como tarantas, seguiriyas y tanguillos.