Pacheco ofrece "austeridad" para Jerez y promete no cobrar sueldo ni utilizar coche oficial si logra la Alcaldía

Actualizado 26/01/2011 15:11:08 CET

Congelará impuestos, reajustará plantillas y revisará horas extraordinarias, productividad y complementos para hacer frente a los impagos municipales

SEVILLA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El histórico dirigente andalucista y candidato de Foro Ciudadano de Jerez a la Alcaldía de la ciudad, Pedro Pacheco, ha marcado la "austeridad" como uno de los principales ejes de su programa electoral para hacer frente a la "situación dantesca" en que se encuentra el Ayuntamiento jerezano tras los últimos ocho años de gestión de PSOE y PP y, "para dar ejemplo", tiene decidido no cobrar sueldo ni utilizar coche oficial en caso de alcanzar la Alcaldía tras el próximo 22 de mayo.

En una entrevista concedida a Europa Press, Pacheco ha considerado "inasumibles" los actuales "850 millones de deuda a proveedores" y el "déficit de menos 21 millones" del Ayuntamiento de Jerez, por lo que ha defendido que "se acabó el despilfarro y ahora toca una etapa de austeridad en la que hay que dar ejemplo". En este sentido, se ha comprometido a "no cobrar sueldo de alcalde ni utilizar coche oficial" si logra la Alcaldía, de forma que seguirá con la pensión que percibe como jubilado en Cajasol y utilizará su "propio coche, el taxi o el autobús" para sus desplazamientos oficiales o "el Intercity y el AVE si hay que ir a Madrid".

El que fuera alcalde jerezano durante 24 años tiene ya definidas las "ideas fuerza" de su programa electoral, que tendrá como primeros objetivos lograr el "equilibrio financiero" del Ayuntamiento "a cortísimo plazo" e intentar "amortiguar la deuda con proveedores" para después "relanzar la ciudad con un plan que refuerce la marca Jerez en colaboración con los empresarios y con la iniciativa privada".

"Hay que decirle a los inversores, a los empresarios y a los sindicatos que la ciudad tiene un problema con el Ayuntamiento y que hace falta más que nunca concitar la colaboración privada para que la ciudad salga de este atasco", ha señalado Pacheco, que ha puesto de manifiesto que "de que el Ayuntamiento funcione medianamente bien en el pago a proveedores y trabajadores dependen 4.000 nóminas en la ciudad".

"EL AYUNTAMIENTO NO PUEDE SEGUIR COMO ESTÁ"

Como primeras medidas, el candidato de Foro Ciudadano ha adelantado a Europa Press la congelación de impuestos municipales y un proceso de reajuste de plantillas y revisión de horas extraordinarias, productividades y complementos "de acuerdo con los sindicatos" del que "al final igual se derivará que habrá que trabajar un poco menos y ganar un poco menos", ya que ha dejado claro que "el Ayuntamiento no puede seguir como está".

Tras reclamar el "relanzamiento" del Plan Estratégico horizonte 2015, "que ha estado guardado en un cajón", Pacheco también ha apostado por "redefinir los servicios básicos intocables" que debe prestar el Ayuntamiento y trasladar "a quien corresponda" aquellos que ofrece en la actualidad sin tener las competencias porque "no podemos seguir con el despilfarro de asumir competencias que no son municipales".

"Y nada de macroproyectos. Hoy las ciudades ya están hechas, no como en 1979, cuando estaba todo por hacer. Ahora lo importante es la gestión para que los servicios funcionen. La gestión no da fotos, pero no se puede duplicar una ciudad que ya está hecha. Es una broma de mal gusto que un gobierno amortizado se dedique ahora a anunciar maquetas a diario", ha criticado el dirigente andalucista, que ha dejado claro que si alcanza la Alcaldía "no se hará ninguna obra que no esté financiada al cien por cien por fuentes externas".

Respecto al hecho de que el actual gobierno del PSOE atribuya la deuda municipal a su etapa al frente del Ayuntamiento jerezano, Pacheco se ha mostrado "tranquilo" porque él ya ha "rendido cuentas por mi gestión durante 24 años consecutivos en los que dejé una ciudad consolidada y una marca prestigiosa en el mundo entero" y ha subrayado que "las que me han sucedido en estos ocho años --en referencia a la socialista Pilar Sánchez y la popular María José García Pelayo-- han hecho muy poco y es muy fácil echar la culpa al que no está".

"EL CUENTO DE QUE LA DEUDA FUE HACE 24 AÑOS ES MENTIRA"

"La deuda galopante del Ayuntamiento ha sido en estos cuatro años, en los que ha habido dirigentes que ni quieren ni saben ocuparse de la ciudad. Cuando un dirigente sólo mira hacia atrás y se hace irresponsable de todo es que sobra, sólo le queda presentar su dimisión", ha criticado Pacheco, que ha indicado que "el cuento de que la deuda fue hace 24 años se ha demostrado con los números de la liquidación de los presupuestos que es mentira, es tan mentira que ya esas dos que me han sucedido en esos ocho años ya no utilizan este argumento".

Tras apuntar que "nos va a costar mucho esfuerzo salir de este atasco a partir de mayo, pero me gustan las situaciones al límite", el candidato de Foro Ciudadano también ha resaltado el "cerco" al que han sometido el resto de administraciones al Ayuntamiento de Jerez durante la última legislatura a pesar de la coincidencia de gobiernos socialistas en todas ellas.

"Durante 24 años intentaron asfixiarme porque en Andalucía sólo quedábamos Anguita y yo, jamás hubo la más mínima colaboración. Pero en los últimos cuatro años, con mayoría del PSOE en Ayuntamiento, Diputación, Junta y Gobierno no han hecho nada. Sólo visitas esporádicas y presentar una maqueta, la última --el consejero de Gobernación y Justicia, Luis-- Pizarro de la Ciudad de la Justicia y no muy convencido", ha concluido.