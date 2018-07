Participa critica las incidencias de las oposiciones de Tussam y reclama que no se vuelvan a externalizar

Publicado 26/06/2018 18:01:53 CET

SEVILLA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Participa en el Ayuntamiento hispalense Julián Moreno ha lamentado este martes el error detectado en la confección de la prueba inicial teórica del concurso oposición celebrado el pasado domingo por Transportes Urbanos de Sevilla (Tussam), perteneciente al Consistorio, para seleccionar a 200 personas para su nueva bolsa de empleo de conductores, extremo que obligó a anular 17 de las cien preguntas de dicho examen teórico.

Dado que este error procedería de la "empresa especializada" contrata por Tussam para encargarse de todo el proceso selectivo, para el que se inscribieron 1.159 personas, Julián Moreno ha recordado que en noviembre pasado, "sindicatos y opositores presentaron alegaciones al proceso de selección de ayudantes de taller, cuyo proceso de selección también fue externalizado y puesto en manos de una consultora privada".

Por eso, ha pedido que "nunca más se externalice un proceso de selección", avisando de que además del mencionado error en el citado concurso oposición para la bolsa de empleo de conductores, los aspirantes se quejan de que "no hubo personal suficiente, lo que originó problemas en el control de los accesos y retrasos de hasta una hora, el personal de la consultora desconocía las bases de la convocatoria y no pudo aclarar las dudas de los opositores, y los mismos sufrieron altas temperaturas porque el aire acondicionado no fue activado debidamente", entre otros aspectos.