Participa señala quejas por la "reducción" de servicios de Tussam y pide acometer contrataciones

Publicado 06/08/2018 19:04:34 CET

SEVILLA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Participa Sevilla en el Ayuntamiento hispalense ha alertado este lunes de las "quejas" de los usuarios de la empresa municipal Transportes Urbanos de Sevilla (Tussam), por el "empeoramiento del servicio tras aumentar el tiempo de frecuencia de autobuses" coincidiendo con la irrupción de la ola de calor.

Según Participa, la Agrupación Sindical de Conductores (ASC), el principal sindicato de Tussam, cifra esta reducción en 65 servicios y 43 coches menos en la segunda quincena de julio y en 82 servicios y 46 coches menos en agosto,

Para el concejal de Participa Julián Moreno, "no es entendible esta reducción de servicios en la empresa pública, pues "hay medios suficientes para que el servicio esté acorde con la demanda ciudadana y en la empresa municipal no existen apuros económicos como para no poder contratar más personal si hace falta para compensar la oferta de servicios" en estos momentos en los que la plantilla de la empresa disfruta de sus correspondientes vacaciones.

"Aunque estemos en verano, mucha gente en la ciudad sigue trabajando o no tienen vacaciones porque es ahora cuando trabajan en el sector servicios, tienen obligaciones o simplemente deben desplazarse en la ciudad. Con lo que la oferta de transporte público debe garantizar un servicio adecuado", ha dicho Moreno, haciéndose eco de la tesis de Participa respecto a que pese a los conflictos surgidos en la conformación de la nueva bolsa de empleo de conductores, "se podría contratar a las personas que han aprobado en los primeros puestos mientras paralelamente se cierra el proceso formal de las oposiciones".

Participa, así, se adhiere a la propuesta de ASC de acometer tales contrataciones, a la espera de una resolución definitiva respecto al proceso selectivo promovido para la nueva bolsa de empleo de Tussam, salpicado de quejas al incluir la empresa contratada para su organización preguntas ajenas al temario en la prueba inicial de tipo test.

Para Julián Moreno, "sea de la manera legal que se pueda, siempre respetando las bolsas, obviamente, se debe contratar a más conductores y aumentar el servicio de autobuses para estar a la altura de la demanda que la ciudadanía necesita".