Críticas a la cesión del centro hípico municipal de Mairena para el concierto de Maluma

Actualizado 04/09/2018 16:01:50 CET

Avisa de que el cantante transmite "una idea de mujer objeto" y cree que el concierto debería haber sido "censurado"

SEVILLA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PCA de Sevilla ha criticado este martes que el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, gobernado por el socialista Antonio Conde, haya cedido el centro hípico municipal para un concierto del cantante de reguetón Maluma, un evento que "debiera haber sido no sólo no apoyado sino censurado" por parte del Consistorio porque dicho cantante "promueve sin cortapisas la objetización de la mujer".

En un comunicado, el PCA de Sevilla ha señalado el concierto programado para el sábado en el recinto hípico de Mairena del Aljarafe, a cuyo escenario subirá Maluma dentro de un ciclo musical que incluye además a Rozalén, Sergio Dalma, Niña Pastori, Pastora Soler y Sweet California.

Al respecto, la organización comunista lamenta la cesión de un espacio público a un cantante "que promueve sin cortapisas la objetización de la mujer" y que al PSOE se le "llene la boca con la expresión de la defensa de la igualdad" pero, en ese caso, incurra a través del Ayuntamiento en una "participación clara y notoria" en un evento que "debiera haber sido no sólo no apoyado, sino además censurado". "Una vez más, las siglas del PSOE decepcionan a las mujeres y las defensoras de la igualdad", señala el PCA.

"No todo vale bajo el paraguas de la expresión artística. Todas sabemos que un señor que se fotografía rodeado de mujeres jóvenes, semidesnudas, transmitiendo la idea de que puede disponer de todas ellas a su antojo, cuando él quiera, sin necesidad de su permiso, con las letras de sus canciones que no son precisamente transmisoras del concepto de una relación sexual o sentimental en igualdad, no puede ser apoyado, promocionado o publicitado con los espacios y elementos de representación pública", argumenta el PCA, avisando de que Maluma "difunde entre los más jóvenes la idea de que las mujeres no dicen nunca que no a un hombre a la hora de tener relaciones sexuales".

Según el PCA, el Ayuntamiento de Mairena "no sólo no trabaja para habilitar espacios seguros para las mujeres de su localidad", sino que además proporciona un espacio municipal a un cantante que "fomenta y transmite en sus letras una idea de mujer objeto, siempre disponible e incluso solícita a los deseos de los hombres a los que nunca puede negarse".

Por eso, el PCA rechaza la cesión de un espacio público para este concierto y reclama que el gobierno municipal del PSOE "rectifique y se oponga a la actuación de Maluma en ese concierto".