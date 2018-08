Pleno aprueba las mociones de Cs contra la venta ambulante ilegal y para la creación de parques adaptados en Sevilla

Publicado 27/07/2018 19:33:21 CET

SEVILLA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado las mociones de Cs relativas al control de la venta ambulante ilegal y a la creación de áreas de juegos infantiles a los niños con diversidad funcional.

En concreto, el concejal de Cs Javier Moyano ha defendido que la moción pide llevar a cabo "un compromiso de lucha activa" contra la venta ambulante ilegal de productos falsificados, de tal forma que la Policía Local, en coordinación con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, "ponga en marcha las medidas oportunas

para atajar, desde el origen, el contrabando y venta ilegal de artículos

falsificados en las calles". Igualmente, ha rechazado las enmiendas de IU y Participa Sevilla porque eran "de sustitución y a la totalidad".

En cuanto a la concejal delegada de Economía, Comercio y Relaciones Institucionales, Carmen Castreño (PSOE), ha calificado esta moción como "la típica para hacerse una foto" y ha explicado en los últimos dos meses "se han decomisado 30.000 kilos en las naves de los polígonos industriales donde se guardan los artículos ilegales". "No son solo los manteros, esto es solo una parte del problema y esta moción tiene tintes peligrosos", ha apostillado la socialista.

Por su parte, el concejal popular Jaime Ruiz ha asegurado que "no quisiera que las calles de la ciudad se convirtieran en un zoco" y ha indicado que el "principal afectado" por la venta ambulante ilegal es el pequeño comercio sevillano.

De su lado, la portavoz de Participa Sevilla, Cristina Honorato, ha lamentado que esta moción "no es contra la venta ambulante" sino "contra las personas" y la ha calificado de "racismo institucional y aporofobia". También ha preguntado si el "daño" al pequeño comercio "no se lo hacen las grandes superficies comerciales o la compra 'on line'".

Por último, la concejal de la federación de izquierdas Eva Oliva ha presentado la petición de la plataforma Somos Migrantes solicitando a Ciudadanos la retirada de Pleno de su moción "por ir contra el colectivo de manteros" y ha pedido "acordar otra serie de medidas y propuestas desde el diálogo y el consenso".

CREACIÓN DE PARQUES ADAPTADOS

Respecto a la segunda de ellas, se ha acordado instar al equipo de Gobierno a que presente, con carácter de urgencia, el Plan de Parques Infantiles Adaptados, donde se incluya el estudio de las áreas de juego infantiles en la ciudad de Sevilla y se cuantifique cuáles de estas se pueden considerar adaptadas y seguras conforme a los criterios del 'Diseño para Todos' y cuáles no.

Además, el segundo punto recogido en la moción insta al equipo de gobierno a tomar las medidas necesarias para priorizar la ejecución del presupuesto destinado a adaptar las áreas de juego de los parques de los niños con diversidad funcional, conforme a criterios de accesibilidad, inclusividad y seguridad.

Por último, se ha instado al equipo de gobierno a que se abstenga de minorar cualquier partida presupuestaria vinculada a la mejora de las condiciones de accesibilidad, inclusividad y seguridad de cualquier programa destinado a personas con diversidad.