El pleno debatirá una comisión de investigación sobre Fitonovo

Después de que el último pleno ordinario del Ayuntamiento de Sevilla se celebrase sin tratar la propuesta anunciada por IU-CA sobre crear una comisión de investigación en torno los contratos adjudicados a la empresa Fitonovo, cuyos directivos habrían repartido dádivas y comisiones a funcionarios y responsables institucionales a cambio de contratos, dicha moción sí será tratada en el pleno ordinario de enero. En el caso del pleno de diciembre, IU-CA registró la moción por vía urgente y la misma no reunió el apoyo necesario para superar el trámite de urgencia, pero ahora la sesión ha sido introducida por vía ordinaria, lo que asegura su debate y votación.

"Esperemos que a la tercera sea la vencida", ha señalado este lunes la portavoz municipal de Izquierda Unida, Josefa Medrano, tras reprochar al Gobierno municipal de Juan Ignacio Zoido que se haya negado "en rotundo", hasta ahora, a constituir la comisión de investigación que pide su grupo político. La última vez que la rechazó fue en el pleno del mes pasado, donde el PP se valió de su mayoría absoluta para "vetar" que esta iniciativa se tratara como asunto urgente, algo que ya no se repetirá en la sesión de este jueves porque IU ha registrado la moción por la vía ordinaria, lo que al menos garantiza el debate.

Así las cosas, Medrano ha advertido que esta vez Zoido "no podrá esconderse", como hizo en diciembre. En esta ocasión, al alcalde "no le quedará más remedio que dar la cara y explicar a los sevillanos y sevillanas por qué se opone a que salga a flote toda la verdad sobre las supuestas mordidas y sobornos que se habrían llevado a cabo en este Ayuntamiento a cambio de contratos públicos".

IU entiende que, ante las investigaciones judiciales que apuntan a una presunta red de corrupción urdida en torno a los contratos con Fitonovo, "se hace necesario la reacción de quienes representamos la soberanía popular". "Estamos obligados a responder a la exigencia de la ciudadanía y a contribuir, cuanto antes y de forma transparente, al esclarecimiento total de estos hechos", ha remarcado Medrano.

"VETO" A LA MOCIÓN

"Si Zoido no tiene nada que temer ni que ocultar, no debería vetar más esta comisión de investigación, sino impulsarla y desarrollarla, caiga quien caiga", ha aseverado la portavoz de IU. Máxime cuando las escuchas de la Guardia Civil y las declaraciones de algunos de los principales implicados en esta trama han*salpicado a varios miembros del actual Gobierno local del Partido Popular.

Frente a la doblez y a la impostura del PP, Medrano ha puesto en valor la actitud de IU, que "sí ha dado ejemplo" desde el primer momento en que estalló este escándalo. Prueba de ello ha sido la dimisión del portavoz, José Manuel García, quien, tras su imputación por esta causa, "no dudó en dar un paso al lado", a pesar de ser inocente, de que el código ético de la federación de izquierdas no se lo exigía y de la falta de pruebas que lo incriminen en ningún delito o actuación ilegal. "Pero no todas las organizaciones políticas actúan ni se comportan de la misma manera", ha subrayado la concejal de Izquierda Unida.

Por último, desde IU recuerdan que la comisión de investigación no interfiere ni es incompatible con el procedimiento judicial que está en marcha, sino que es complementaria y, por tanto, puede ser "un instrumento muy efectivo para despejar dudas e incertidumbres sobre lo ocurrido en torno a Fitonovo y para adoptar medidas que garanticen en el futuro un mayor control en las contrataciones públicas". "Por eso resulta tan difícil de entender que el PP se empeñe en impedirla", ha concluido Medrano.

FUNCIONARIOS Y POLÍTICOS

La operación Enredadera, derivada de la operación Madeja, que investigaba ya los contratos públicos adjudicados a la empresa Fitonovo, se saldó como es sabido con la detención de 32 personas en 13 provincias de España, motivando después sonadas imputaciones como las del ex primer teniente de alcalde de Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos (IU-CA), el exconcejal del PSOE Manuel Gómez Lobo o el propio José Manuel García (IU-CA), quien ha decidido renunciar a su acta de concejal en el Ayuntamiento hispalense tras ser imputado por la juez a cuenta de su papel como ex delegado municipal de Deportes.

En la causa figuran también como imputados el antiguo asesor de IU-CA Antonio Miguel Ruiz Carmona; el exconcejal del PP Joaquín Peña; el exasesor socialista Domingo Enrique Castaño; el exjefe del servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento Francisco Amores; el jefe de mantenimiento del Parque María Luisa, Francisco Luis Huertas; el funcionario de la Diputación de Sevilla Carlos Podio; el también funcionario de la Diputación Francisco Javier Heredero; el funcionario jubilado de esta institución Elías Oliver; y diferentes directivos y empleados de Fitonovo.

En paralelo, uno de los empresarios de Fitonovo ha declarado ante la juez Alaya que el concejal del PP Gregorio Serrano pidió supuestamente a Fitonovo que instalase "gratis" un parque infantil en la comandancia de la Guardia Civil de Montequinto", en Dos Hermanas.