El pleno de Diputación aprueba "aumentar" la aportación económica para el servicio de bomberos del Aljarafe

El pleno de la Diputación de Sevilla, reunido este jueves en sesión ordinaria, ha aprobado por unanimidad una moción que aboga por "intensificar" la labor institucional destinada a la integración del servicio de bomberos de la Mancomunidad del Aljarafe en el naciente Consorcio Provincial de Bomberos, el compromiso de incrementar la plantilla y que entretanto la Diputación "aumente" su aportación económica a este servicio comarcal, para lograr que sea "digno".

En concreto, el pleno de la institución provincial ha debatido este jueves una moción de Participa Sevilla, con relación al prolongado conflicto del servicio de prevención y extinción de incendios de la Mancomunidad del Aljarafe, marcado por la falta de efectivos y medios técnicos.

A tal efecto, recordemos que en febrero de 2017, la Mancomunidad del Aljarafe y sus bomberos alcanzaron un acuerdo para poner fin a la huelga de celo que protagonizaban los funcionarios en demanda de una ampliación de efectivos acorde al crecimiento de la población de la comarca, pactando la creación de 19 nuevas plazas a lo largo de tres años, para que el número de efectivos creciese de 47 a 66.

No obstante, cabe recordar que allá por 2007, cuando los bomberos de la Mancomunidad del Aljarafe protagonizaron ya un primer y enconado conflicto en demanda de la ampliación de plantilla, ambas partes pactaron ya la incorporación de nuevos funcionarios, para que el servicio contase con 65 efectivos, si bien tras aquel acuerdo llegó el desplome de las administraciones como consecuencia de la crisis económica.

Y es que el servicio de prevención y extinción de incendios de la Mancomunidad del Aljarafe está sostenido por los seis ayuntamientos aljarafeños de municipios con más de 20.000 habitantes y por ende con competencias directas en materia de bomberos, --Mairena, Camas, Coria del Río, Tomares, San Juan de Aznalfarache y Bormujos--, y la Diputación en nombre de los municipios de la zona con menos de 20.000 habitantes y por tanto sin competencia directa en la materia.

Precisamente por ello, para crear las nuevas plazas acordadas en febrero de 2017 fue acordado un desembolso adicional de unos 900.000 euros por parte de los citados seis ayuntamientos y la Diputación provincial, si bien la promoción de tales plazas se ha demorado al no autorizar las mismas los poderes estatales, dadas las restricciones impuestas en materia de incorporación de nuevo personal a las administraciones.

LAS NUEVAS PLAZAS

No obstante, y tras múltiples gestiones ante la Delegación del Gobierno central en Andalucía, entonces dirigida por el popular Antonio Sanz, la Mancomunidad del Aljarafe ha decidido seguir adelante con la iniciativa y ha promovido una oferta de empleo público con las nueve primeras plazas del total de 19 comprometidas, al objeto de convocarlas y cubrirlas siempre que las autoridades estatales, ahora dirigidas por el PSOE, no lo impidan.

En ese sentido, la moción elevada a debate por el diputado provincial de Participa, Julián Moreno, expone la insuficiencia de recursos que afrontan los bomberos del Aljarafe a la hora de cumplir su cometido, pues la ampliación de plantilla pactada allá por 2007 no habría sido consumada y en 2014 el servicio afrontó la apertura del parque de bomberos de Santiponce, perteneciente a la Mancomunidad, sin contar con nuevos efectivos para ello.

Julián Moreno, al respecto, ha advertido de que mientras el servicio de prevención y extinción de incendios de Sevilla capital cuenta con un presupuesto anual de unos 25 millones de euros para atender a una población de algo más de 689.000 personas, los bomberos del Aljarafe cuentan con un presupuesto de tres millones al año para dar servicio a una comarca de más de 350.000 habitantes diseminados en un amplio territorio, afrontando además salidas a municipios ajenos a su comarca de referencia.

Por eso, la moción de Participa reclamaba la "reactivación" del diálogo institucional destinado a la integración de los bomberos del Aljarafe en el naciente Consorcio Provincial de Bomberos, promovido por la Diputación para unificar sus recursos en la materia con los de los municipios, un incremento de personal para este servicio comarcal y que, entretanto, la institución provincial "duplique" en 2019 su aportación económica al servicio de bomberos del Aljarafe.

"PÉSIMO SERVICIO"

La diputada de IU María Izquierdo ha apoyado íntegramente la moción, avisando de que los ciudadanos del Aljarafe son tratados como vecinos "de segunda" al contar con un "pésimo servicio" de bomberos a cuenta de los recursos que las instituciones no dedican al mismo, toda vez que por el PP, el diputado Alberto Sanromán ha coincidido en que "este servicio no está bien dimensionado" y la Diputación debería "incrementar su aportación" al mismo. No obstante, ha opinado que media "voluntad" política para solucionar el problema.

La diputada socialista Trinidad Argota, portavoz del Gobierno provincial y además responsable del Sistema Provincial de Bomberos, ha defendido de su lado que en el acuerdo adoptado en febrero de 2017 para incorporar nuevos efectivos a los bomberos del Aljarafe, la Diputación aceptó elevar de un millón a 1.097.000 euros su aportación a este servicio, asegurando que su institución, los alcaldes, la Mancomunidad y los mandos de los bomberos mantienen un "diálogo constante" para avanzar hacia una solución. Del mismo modo, ha recriminado al PP que desde el Gobierno central no autorizase las nuevas plazas acordadas en 2017.

En la misma línea intervenía el presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, defendiendo que su institución sigue "trabajando" para solucionar el asunto y "nadie puede dudar" de los recursos que aporta para los bomberos del Aljarafe, con cuyos representantes ha tenido un cruce de declaraciones durante la propia sesión plenaria, a cuenta de los reproches de los mismos.

Finalmente, la moción ha sido matizada a instancias del PSOE, y el pleno ha aprobado por unanimidad "intensificar" los contactos para la integración de los bomberos del Aljarafe en el Consorcio Provincial de Bomberos, el compromiso de incrementar la plantilla y un "aumento" de las aportaciones económicas de la Diputación para "conseguir un servicio digno" en la comarca del Aljarafe.