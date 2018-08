Pleno rechaza parar talas "primando la seguridad" y acuerda el apeo como último recurso y aumentar información

Publicado 27/07/2018 19:31:09 CET

SEVILLA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado la dos moción presentadas por Participa Sevilla relativas al desarrollo de medidas bioclimáticas y a la presentación de una batería de iniciativas para la mejora del cuidado del arbolado, optando al apeo como último recurso y aumentando la información en torno al asunto, un marco en el que el Consistorio ha anunciado la finalización de los trabajos para apear los árboles que presentaban un alto riesgo de caída.

En su intervención, el concejal de Participa Julián Moreno, ha desgranado la moción acordada, donde se recoge que el servicio de Parques y Jardines adopte la decisión de apeo de árboles en nivel de riesgo 4, con peligro severo, como último recurso y procediendo de manera inmediata a la reposición evitando los meses de verano; que se permita conocer con carácter previo el informe de apeo; y que se convoque de manera urgente la Mesa del Árbol.

También, se plantea aumentar la transparencia y hacer accesible información como los estudios de evaluación de riesgos, el inventario de árboles, las fichas de apeo 15 días antes de ejecutar, entre otros; así como que el Ayuntamiento cambie la ordenanza de arbolado para aumentar la participación ciudadana y regular con más detalle los procedimientos de apeos. Además, propone elaborar un catálogo del arbolado singular y que se desarrolle el Sistema de Información Geográfica del Arbolado de Sevilla (Sigas) como herramienta de seguimiento, control y gestión de éste.

De otro lado, se han rechazado los dos puntos en los que se recogía proceder a la paralización inmediata de las "talas masivas y podas salvajes" que se están ejecutando, con el voto contrario de PSOE y PP, y que se comprometiera a no privatizar ningún servicio relacionado con la gestión de zonas verdes y recuperar los "privatizados", lo que ha contado con el rechazo de PSOE, PP y Cs.

Moreno ha criticado la tala "masiva y evitable" y afirma que se han talado un total de 2.800 árboles. "El Ayuntamiento no ha querido escuchar a la ciudadanía y no ha mantenido una actitud transparente ni dialogante", recalca.

El delegado de Parques y Jardines, David Guevara (PSOE), rechaza que se hable de "arboricidio y falta de transparencia" y señala que el servicio había evaluado que unos 2.500 ejemplares tenía situación de riesgo grave y que había que apearlos, algo que se ha producido de forma regular hasta que en junio el aumento de las temperaturas hizo tomar la decisión de acelerar el ritmo para evitar el riesgo.

Ha anunciado que el trabajo ya se ha culminado, siendo los apeos "evaluados y reevaluados", dejando claro que "no ha habido otro criterio que el de los técnicos municipales, los mayores defensores del arbolado de la ciudad". "Un gobierno responsable no puede mirar hacia otro lado y cruzar los dedos espernado que no pase nada", recalca, recordando el impulso del nuevo contrato de contrato de zonas verdes, con mayor dotación y personal. "Nadie se ha preocupado más por el arbolado de esta ciudad que este gobierno", sentencia.

La concejal del PP Evelia Rincón ha subrayado que para su formación "prima más la seguridad de los ciudadanos y que, si hay informes sobre el riesgo inminente, hay que proceder a talarlos". Añade que los plataneros de Almirante Lobo se quitaron porque "estaban enfermos" y advierte de que el actual gobierno "ha dejado abandonadas las zonas verdes de la ciudad". Señala que, "si no han actuado en los de nivel 3, han podido pasar a nivel 4", por lo que pide que se inspecciones todo el arbolado de la ciudad.

El portavoz de IU, Daniel González Rojas, ha señalado el "clamor ciudadano" para luchar por el "patrimonio verde" y critica la política "arboricida" del socialista Juan Espadas, donde el anterior alcalde, el popular Juan Ignacio Zoido, "se ha quedado a la altura del tocón", comparando lo que hizo en Almirante con lo que ocurre ahora. "Se ha demostrado que la reevaluación era posible", añade, a la par que critica el "desmantelamiento sistemático" del servicio de Parques y Jardines.

MÁS SOMBRA, FUENTES, PISCINAS Y MEJORAS BIOCLIMÁTICAS

Por otra parte, se ha aprobado la moción de Participa que plantea una serie de mejoras bioclimáticas. Así, se pide al Ayuntamiento iniciar actuaciones para la mejora de las condiciones bioclimáticas en todos los espacios públicos de la ciudad; comenzar un estudio de viabilidad para dotar a las marquesinas de las paradas de los autobuses de Tussam de elementos que posibiliten la sombra, preferiblemente cubiertas verdes, y un programa piloto para colocar allí placas solares; abrir los patios de los colegios, centros cívicos y bibliotecas municipales por las tardes y fines de semana del verano e incrementar los mecanismos para permitir el acceso en esas fechas a más instalaciones públicas deportivas y piscinas a personas con dificultades económicas.

También, se apunta al aumento de las actividades culturales y de ocio para los distritos, puesta en marcha de cines de verano municipales en aquellos distritos en los que no exista esta oferta, el desarrollo de más fuentes públicas y de aquellas que permiten un uso lúdico del agua, eliminándose la prohibición del baño en ellas, además de realizar un estudio y poner en marcha un plan para la apertura de piscinas

públicas al aire libre recreativas, con un proyecto de piscinas públicas fluviales flotantes en el río.